OVERZICHT. Opnieuw daling aantal nieuwe ziekenhuisopnames HLA

01 mei 2020

11u18 16 In de Belgische ziekenhuizen liggen op dit moment nog 3.386 patiënten die verzorgd worden voor Covid-19, 223 minder dan gisteren. Ook het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg daalt, daar liggen nog 740 personen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt opnieuw, met 152 nieuwe patiënten, tegenover 178 gisteren. Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 130 doden gemeld, waarvan 47 in de ziekenhuizen en 83 in de woonzorgcentra.



In totaal zijn nu 3.386 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek), gisteren waren dat er nog 3.609.



Er liggen nog 740 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), een daling van 29. Een dag eerder ging het om een daling van 28 patiënten. Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg.



In totaal werden er 130 nieuwe overlijdens geregistreerd, dat is een lichte stijging ten opzichte van gisteren, toen het laagste aantal nieuwe overlijdens in een maand tijd werden gemeld (111). Van de 130 nieuwe overlijdens stierven 47 mensen in de ziekenhuizen en 83 in de woonzorgcentra. Er werden 21 dubbels geïdentificeerd en uit de telling verwijderd. Met de nieuwe sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 7.703 (zwarte lijn).



Sinds 15 maart zijn 11.892 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).

Er werden de afgelopen 24 uur ook 513 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, 147 minder dan gisteren. In totaal zijn er nu officieel 49.032 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.



Op onderstaande grafiek is te zien dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu al enkele dagen op rij daalt. De afgelopen 24 uur werden 152 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 26 minder dan een dag eerder.



Wat weten we over de overlijdens?

Terwijl de situatie in de ziekenhuizen verbetert, blijft de druk op de woonzorgcentra hoog. Van het totale aantal van 7.703 doden, vielen er tot nu toe 4.100 in een woonzorgcentrum, 3.517 in het ziekenhuis.

Van de 130 nieuwe overlijdens stierven 83 mensen in een woonzorgcentrum. In 76 procent van die overlijdens gaat het om een bevestigde besmetting. In de ziekenhuizen werden 47 overlijdens gemeld.



Het aantal doden op onderstaande grafiek wordt weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage. Zo blijkt 12 april voorlopig de ‘dodelijkste dag’, met tot nu toe 340 overlijdens op 24 uur tijd. De lagere cijfers van de laatste dagen willen niet per se zeggen dat er dan minder mensen zijn overleden, maar zijn normaal door de vertraging in de rapportage. Van gisteren zijn er voorlopig 12 overlijdens bekend. Ook hier lijkt er zich stilaan een dalende trend af te tekenen.



De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 65 jaar. Jongere dodelijke slachtoffers zoals het meisje van 12 jaar, blijven uitzonderingen.



In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe 21 doden.



Van de 130 nieuwe overlijdens stierven er 54 personen in Vlaanderen, 37 in Wallonië, en 39 in Brussel.



Besmettingen

Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen meer mannen positief, bij de 80-plussers weer fors meer vrouwen.

Ook 248 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.



Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Antwerpen (6.111), Luik (6.045), Oost-Vlaanderen (5.663), Henegouwen (5.601) en Limburg (5.370) worden getroffen.



Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 617 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat bijvoorbeeld een pak minder: 331 per 100.000.



