OVERZICHT. Opnames duiken met 59 opnieuw (en harder) onder symbolische grens van 100, over kaap van 50.000 besmettingen Coronacijfers blijven dalen, mogelijk wel sterk weekendeffect ADN

04 mei 2020

11u19 24 Er zijn de afgelopen 24 uur 59 nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus gemeld, het laagste cijfer sinds midden maart en, na gisteren (77), de tweede keer dat dat aantal onder de 100 duikt. Mogelijk speelt er wel een weekendeffect, versterkt door de feestdag op vrijdag. Er werden 69 mensen uit het ziekenhuis ontslagen, tegenover 98 een dag eerder. In de ziekenhuizen liggen zo op dit moment nog 3.044 patiënten die verzorgd worden voor Covid-19, 12 minder dan gisteren. Er werden 80 overlijdens gemeld, dat is één dode meer dan gisteren (79).



Ook het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg daalde verder, daar liggen nog 655 personen (-19, tegenover -15 gisteren). Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg. Er zijn nog 401 patiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben.

In totaal zijn nu 3.044 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 3.056 (-12). In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten, dat cijfer is nu dus bijna gehalveerd.



In totaal werden er 80 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 79 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 7.924 (zwarte lijn).

Met de 69 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 12.378 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



50.267 officiële besmettingen

Ook zijn er 361 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld (tegenover 389 gisteren), ook het laagste aantal sinds midden maart. Daarvan wonen er 228 in Vlaanderen, 98 in Wallonië en 32 in Brussel. Er was geen informatie over de woonplaats van de overige 3 gevallen. In totaal zijn er nu officieel meer dan 50.000 mensen in ons land besmet geraakt met het virus (50.267), al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

Tussen begin maart en 3 mei is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria gestegen tot 270.857 testen. Sinds 10 april zijn er 169.843 testen uitgevoerd door het nationaal testing-platform voor de woonzorgcentra. Van de testen uitgevoerd in woonzorgcentra werden er 93.635 bij personeelsleden en 76.208 bij bewoners uitgevoerd.

Wederom onder symbolische grens

De gunstige cijfers komen er op de dag van de eerste versoepeling van de lockdownmaatregelen in België, wanneer veel bedrijven weer opengaan, het openbaar vervoer opnieuw op grotere kracht draait en burgers met meer personen fysieke activiteiten mogen uitvoeren. Toch roept Sciensano op de algemene aanbevelingen te blijven opvolgen.

“Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties lijkt te dalen”, zegt Sciensano. “Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.” Het gaat dan vooral om afstand houden, vaak de handen wassen, en thuis te blijven bij het minste symptoom.

Op onderstaande grafiek is te zien dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu al enkele dagen op rij daalt en we opnieuw onder de symbolische grens van 100 opnames per dag blijven.



Verspreiding overlijdens

Van het totale aantal van 7.924 doden vielen er 4.203 in een woonzorgcentrum en 3.635 in het ziekenhuis. In de voorbije 24 uur werden 41 doden in de ziekenhuizen en 39 in de woonzorgcentra gemeld. In die laatste groep werd 72 procent bevestigd door een Covid-test.



