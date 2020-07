OVERZICHT. Op deze plekken moet u vanaf zaterdag verplicht een mondmasker dragen TTR

10 juli 2020

10u23 434 Mondmaskers dragen in winkels en winkelcentra wordt vanaf zaterdag verplicht. Dat meldde het kabinet van Sophie Wilmès. Ook op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen en gebedshuizen, moet u verplicht een mondmasker dragen. Wij maakten een overzicht van de plekken waar u een mondmasker zal moeten dragen.



Het Overlegcomité heeft na overleg met de experten van de GEES beslist om mondmaskers vanaf zaterdag te verplichten in winkels en andere plekken waar veel volk samen is.

Op deze plekken moet u verplicht een mondmasker dragen:



• winkels (dus ook bijvoorbeeld bij de bakker en slager) en winkelcentra



• bioscopen



• theater-, concert- en conferentiezalen



• auditoria



• gebedshuizen



• musea



• bibliotheken



• openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)



• bij de kapper



• bij de schoonheidsspecialist

Markten, restaurants en cafés staan voorlopig niet op de lijst. Ook casino’s, binnenspeeltuinen, pretparken en dierentuinen staan niet expliciet vermeld op de lijst. Toch neem je maar beter een mondmasker mee voor de zekerheid. In sommige casino’s, binnenspeeltuinen, pretparken en dierentuinen is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

“Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties”, zegt het kabinet van premier Sophie Wilmès in een mededeling.

“Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties”, zegt de premier nog. “Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit. Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden. Ter herinnering : mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. Er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.”

