OVERZICHT. Onweer sloeg hard toe in Kortrijk: Basic Fit en kelder AZ Groeninge ondergelopen - Modder ruimen in Hoegaarden mvdb

13 augustus 2020

17u34 118 UPDATE De warmteonweders schuiven traag op. In de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen lijkt het ergste voorbij. In West-Vlaanderens tweedegrootste stad Kortrijk liep een fitness onder, net als de kelder van het AZ Groeninge. Eerder op de avond kregen de Kempen en de regio rond Tienen het te verduren. Een overzicht.



In alle Vlaamse provincies en Waals-Brabant is code geel of code oranje van kracht. Naast bakken water zijn lokaal ook hagelbuien en hevige rukwinden mogelijk. De onweersbuien bewegen maar traag voorbij. Er worden duizenden bliksemschichten verwacht. Pas je snelheid aan, luidt de waarschuwing voor automobilisten die de baan op moeten.

Het onweer trok eerst over Waals- en Vlaams-Brabant, delen van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en schoof verder op naar West-Vlaanderen.

West-Vlaanderen: Vooral de ruime regio rond Kortrijk kreeg het te verduren. De technische ruimtes van AZ Groeninge en een Basic Fit kwamen daarbij onder water te staan.

Oost-Vlaanderen: Verschillende straten in Erpe-Mere en Lede kregen te maken met wateroverlast. Zelfde verhaal in Grembergen (Dendermonde) waar enkele straten onder liepen. In Wetteren liep de Noordlaan onder, iets wat ook al eerder gebeurde.

“We zijn het grondig beu”, laten de buren weten. “We willen dat de gemeente met een oplossing komt. De Noordlaan krijgt via de riolering al het water van Fantegem te verwerken. Daarenboven zit er ter hoogte van het kinderdagverblijf een zak in de riolering. Hierdoor spuit alles uit de riool.”

Vlaams-Brabant: felle buien troffen Hoegaarden en omgeving en de Tiense regio. Wachtbekkens konden de hoeveelheid regen niet aan waardoor in sommige buurten het water als een rivier naar beneden kwam. In Hoegaarden moesten bewoners modder ruimen. Buurtbewoners in Huldenberg namen het heft zelf in handen en hielpen het water weg te werken aan de N253.

Provincie Antwerpen: een grote eikenboom viel tijdens de onweersbui op een haar na op een kerk. In Rijkevorsel in de Noorderkempen zijn enkele bomen over de weg beland. In het Kempense Gierle (Lille) nabij Turnhout stond het rondpunt even blank. Verschillende lokalen van een kinderclub in Tielen (Kasterlee) zijn ontruimd nadat regen langs plafond en de muren was binnengesijpeld. De parking van de Carrefour aan de Parklaan in Turnhout liep opnieuw gedeeltelijk onder.

In de regio rond Waver (Waals-Brabant) zijn tot nu toe (17.30 uur, red.) een vijftigtal interventies door overstromingen omwille van de zware regenval. Heel wat wegen kwamen er onder water te staan en bomen en takken gingen tegen de grond.