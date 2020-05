OVERZICHT. Nu meer dan 9.000 coronadoden in ons land, overige cijfers blijven dalen AW

16 mei 2020

11u22 22 Al meer dan een week daalt het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis. De voorbije 24 uur mochten 159 patiënten het ziekenhuis verlaten, er werden 65 nieuwe patiënten opgenomen. Ook op de afdeling intensieve zorg wordt het steeds rustiger: momenteel liggen er nog 364 patiënten, dat zijn er 16 minder dan gisteren. Er werden helaas 47 nieuwe overlijdens gerapporteerd waardoor de dodentol tot 9.005 stijgt.



Het aantal nieuwe opnames (65) is opnieuw (een beetje) lager dan de dag voordien, toen er 67 patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat aantal blijft nu al voor de achtste dag op rij onder de belangrijke grens van 100 nieuwe opnames, al blijft het ruim boven de grens van 50, die viroloog Marc Van Ranst eerder vooropstelde voor een veilige exit uit de lockdown.



Verdere daling aantal patiënten in ziekenhuis

Met 159 ontslagen uit de ziekenhuizen (gisteren waren dat er 190), daalt ook de bezetting in hospitaalbedden van 1.862 naar 1.750 (oranje lijn op onderstaande grafiek).



De daling op intensieve zorg van 16 patiënten betekent dat daar nu nog 364 patiënten liggen, tegenover 380 gisteren. De piek van 1.285 patiënten dateert van 9 april (rode lijn).



Er werden ook 47 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 56 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 9.005 (zwarte lijn). Van die 9.005 overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (23 procent) als vermoede (77 procent) gevallen.



Met de 159 nieuwe ontslagen uit het ziekenhuis hebben sinds 15 maart 14.460 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



345 nieuwe besmettingen

Er zijn 345 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een lichte daling ten opzichte van de 365 nieuwe bevestigde gevallen van gisteren.

Van de nieuwe vastgestelde besmette personen wonen er 208 in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 36 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 54.989.