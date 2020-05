OVERZICHT. Nu meer dan 8.000 corona-overlijdens, nieuwe ziekenhuisopnames stijgen weer licht TT

05 mei 2020

11u06 38 Er zijn de afgelopen 24 uur 97 doden gemeld door het coronavirus, waarmee het totaal nu boven de drempel van 8.000 uitkomt: 8.016 om exact te zijn. Er werden 84 mensen in de ziekenhuizen opgenomen, opnieuw een lichte stijging tegenover de voorbije twee dagen (59 en 77), maar nog steeds onder de symbolische drempel van 100. Op intensieve zorgen daalt de bezetting verder met 9.



De stijging van het aantal nieuwe opgenomen patiënten is mogelijk deels te verklaren door het afnemend weekendeffect in de rapportage, dat nu minder speelt dan de voorbije dagen. In elk geval blijft het belangrijke cijfer nu voor de derde dag op rij onder de 100. Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar om zich over de cijfers te buigen en beslissingen te nemen over de tweede fase in de versoepeling van de lockdown, komende maandag.



Op onderstaande grafiek is de geleidelijke daling van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames te zien:



In totaal zijn nu nog 3.082 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 3.044 (+38). In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten, dat cijfer is nu dus bijna gehalveerd. De daling op intensieve zorg betekent dat daar nu nog 646 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). 387 patiënten worden momenteel beademd.



Er werden 97 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 80 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.016 (zwarte lijn).



Met de 63 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 12.441 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).

“Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe”, zegt het Crisiscentrum op zijn website. “Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.”



Er zijn ook 242 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld (tegenover 361 gisteren), het laagste aantal sinds midden maart. Daarvan wonen er 161 in Vlaanderen, 68 in Wallonië en 12 in Brussel. Er was geen informatie over de woonplaats van het overige geval. In totaal zijn er nu officieel meer dan 50.000 mensen in ons land besmet geraakt met het virus (50.509), al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

Wat weten we over de overlijdens?

Van de 97 nieuwe overlijdens stierven 57 mensen in het ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 62 procent bevestigd door een COVID-test.

Van de in totaal 8.016 overleden personen, overleed 46 procent in het ziekenhuis, 53 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (18 procent) als vermoede (82 procent) gevallen.

