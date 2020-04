OVERZICHT. Nu meer dan 1.000 doden door coronavirus, 584 nieuwe ziekenhuisopnames TT

02 april 2020

11u08 118 Er zijn de afgelopen 24 uur 183 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 1.011 doden brengt. Er werden ook 1.384 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 5.375 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 584 nieuwe patiënten opgenomen (een dag ervoor nog 560). Op intensieve zorgen liggen 1.144 personen. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 2.495.



In totaal zijn er nu 15.384 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting. Ongeveer 30 procent van de geteste personen (nu bijna 5.000 per dag) blijkt het coronavirus te hebben. “De stabilisering van dit percentage kan wijzen op een stabiele circulatie van het virus in de populatie”, aldus Sciensano. Tegen het einde van de week moeten er 10.000 tests per dag plaatsvinden.

In de ziekenhuizen zijn opnieuw licht meer mensen opgenomen: 584 om precies te zijn. Al bij al blijft het aantal dagelijkse opnames sinds een week relatief stabiel tussen de 500 en 600 (zie rode staafgrafiek onderaan). In totaal zijn nu in de ziekenhuis 5.376 bedden bezet door COVID-19-patiënten.



Er liggen 1.144 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 1.088 gisteren, een stijging van 56, het laagste cijfer sinds 23 maart. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 67. Volgens de interfederale woordvoerders Van Gucht en Emmanuel André zijn er nu nog 1.145 bedden vrij op intensieve zorgen, iets minder dan de helft van de totale capaciteit voor COVID-19-patiënten. Ook dat aantal blijft relatief stabiel. Er worden 906 patiënten beademd, een toename van 72 personen.



Er werden 183 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde Van Gucht nog. Dat betekent niet dat die overlijdens allemaal gisteren plaatsvonden, aangezien de registraties daarvan vertraging kunnen oplopen. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 1.011.

Sinds 15 maart zijn 2.495 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een toename van 363 tegenover het rapport van gisteren. De dag ervoor ging het om een record van meer dan 400 ontslagen op een dag tijd.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe (cijfers volgens dag van rapportering):



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is ook te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen stabiliseert. Op het tweede tabblad is hetzelfde te zien voor de afdelingen intensieve zorg.

Klik op de tabs om van cijfer te wisselen - het aantal doden wordt hier weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage.



Leeftijd

Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief.

Ook 109 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.



Verspreiding

Van de 1.011 geregistreerde doden, vielen er 402 in Vlaanderen, 402 in Wallonië, en 181 in Brussel.



Er werden 1.384 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. 912 (66 procent) in Vlaanderen, 317 (23 procent) in Wallonië, en 137 (10 procent) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 18 gevallen.

Tot nu toe werden in totaal 15.348 bevestigde gevallen gemeld. 9.131 gevallen (59 procent) in Vlaanderen, 4.220 (27 procent) gevallen in Wallonië en 1.717 (11 procent) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 280 gevallen.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Antwerpen (2.045) en Limburg (1.902) worden getroffen. Zij worden gevolgd door Oost-Vlaanderen (1.778), West-Vlaanderen (1.762) en Brussel (1.717). Henegouwen is de zwaarst getroffen Waalse provincie (1.627).



Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 218 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat bijna de helft: 111 per 100.000. Ook Vlaams-Brabant (144) en West-Vlaanderen (148) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.



