OVERZICHT. Nieuwe besmettingen opnieuw boven 100, 24 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld ttr

10 juni 2020

11u04 0 Er zijn de afgelopen 24 uur 10 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 9.629 doden brengt. Er werden ook 132 nieuwe besmettingen gemeld. In de ziekenhuizen liggen nu 525 personen, gisteren werden 24 nieuwe patiënten opgenomen (een dag ervoor nog 16). Op intensieve zorgen liggen 102 personen. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 16.392.



Er werden 132 nieuwe besmettingen gemeld in de voorbije 24 uur. Van de nieuwe besmettingen vonden er 83 plaats in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 18 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen komt daarmee op 59.569. In de ziekenhuizen zijn 24 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren werden 16 opnames gemeld.



In totaal zijn nu in de ziekenhuizen 525 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Er liggen 102 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 115 gisteren, een daling van 13 patiënten. Ook hier is de langetermijntrend dalend met 5 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Er werden 10 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd. Het gaat om acht overlijdens in het ziekenhuis, 1 persoon in een woonzorgcentrum en 1 iemand elders. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 9.629 (zwarte lijn). Uit de Sciensano-update bleek gisteren al dat er geen enkel overlijden door het coronavirus gemeld was in de woonzorgcentra in België. Maar door een technisch probleem bij de rapportage in de Vlaamse woonzorgcentra, is het enkel voor Wallonië en Brussel ook echt zeker dat daar geen enkel overlijden meer te betreuren viel.

In totaal werden 16.392 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn), een stijging van 68 tegenover het rapport van gisteren. De dag ervoor ging het om 9 ontslagen op een dag tijd.



