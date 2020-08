OVERZICHT. Nieuwe besmettingen gedaald tot gemiddeld 430 per dag IB

31 augustus 2020

06u04

Bron: Belga 8 coronavirus Tussen 21 en 27 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 430 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat zijn er 14 procent minder dan in de zeven dagen die aan die periode voorafgingen. Dat blijkt vandaag uit de nieuwste cijfers van Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De voorbije dagen was de daling van de besmettingen al versneld, en die trend zet zich verder. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 85.042. Op donderdag 27 augustus, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 430 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 27 augustus is dus nog niet definitief. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lokaal zijn er verschillen. In zowat alle provincies dalen de cijfers momenteel, alleen in Vlaams-Brabant (+23%) en Waals-Brabant (+31%) is er nog een opwaartse trend in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land daalt verder naar 13 gemiddeld per dag. In totaal liggen in ons land nog 233 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 71 op intensieve zorgen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er zijn in België tot nu toe 9.894 mensen gestorven aan COVID-19. In de periode van 21 tot 27 augustus bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag 4,0. Dat is een daling met 53 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Slangen op maandag. Dit virus mag onze jeugd niet klein krijgen: Vlaanderen kan zich geen verloren generatie veroorloven (+)

Wat voor killer is corona nu echt? Half zo dodelijk als hartfalen, drie keer fataler dan ergste kanker (+)

Wie durft z’n kinderen nog op een (overvolle) bus naar school te zetten? VAB vreest dat ouders massaal voor auto zullen kiezen (+)