OVERZICHT. Minder patiënten op intensieve zorgen en minder opnames, 185 mensen overleden Redactie

06 april 2020

11u08 42 Er zijn de afgelopen 24 uur 185 doden door het coronavirus gerapporteerd in België (ten opzichte van 164 de dag voordien), wat het totaal op 1.632 doden brengt. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 5.840 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 420 nieuwe patiënten opgenomen (een dag ervoor nog 503). Op intensieve zorgen liggen 1.257 personen (een daling van 4). Er konden 235 patiënten het ziekenhuis verlaten.



Er liggen nu minder mensen op intensieve zorgen dan 24 uur geleden en ook het aantal mensen dat beademd wordt is licht gedaald. De woordvoerders wijzen er wel op dat die daling mogelijk het gevolg kan zijn van het “weekendeffect” en dat het te vroeg is om van een echte daling te spreken.

Er liggen momenteel 1.257 mensen op intensieve zorgen, dat zijn er vier minder dag een dag eerder. Het aantal mensen dat beademd wordt bedraagt 984 (-11).

Er zijn de afgelopen 24 uur 185 doden gerapporteerd. Daarvan kwamen er 60 uit Vlaanderen, 80 uit Wallonië en 45 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 1.632. “Dit getal bevat zowel overlijdens die bevestigd werden in het hospitaal, dat is 80 procent van het totale aantal, en 20 procent zijn vermoedelijke COVID-gerelateerde overlijdens buiten onze hospitalen”, aldus Steven Van Gucht. “Heel vaak gaat het om mensen van hoge leeftijd.”



Er werden 420 nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 499 de dag voordien. Er liggen momenteel 5.840 patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 105 meer dan zondag. Daar stond tegenover dat 235 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis, tegenover 504 een dag eerder. In totaal zijn sinds 15 maart 8.693 mensen met het coronavirus opgenomen, terwijl er 3.986 het ziekenhuis mochten verlaten.

In totaal zijn er nu 20.814 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, een stijging van 1.123 gevallen in de voorbije 24 uur. Dat cijfer blijft sowieso wel een grove onderschatting.

“De cijfers van vandaag lijken een lichte daling te geven van het aantal nieuwe hospitalisaties en zelfs van de bezetting van de bedden in intensieve zorgen. We willen er echter op drukken dat dit dit mogelijk een weekendeffect kan zijn, zoals we in het verleden al hebben gezien”, aldus Van Gucht. “Het is dus te vroeg om van een echte daling te mogen spreken.” Wel mogen we volgens de interfederale woordvoerders stellen dat de cijfers van de vorige weken een stabilisatie aantonen, “en we zullen kijken hoe dit de komende week evolueert”.

Van Gucht benadrukt wel dat de belasting op onze ziekenhuizen nog steeds heel zwaar is, en dat het dus belangrijk is dat we de maatregelen de komende weken blijven volhouden, tot de cijfers echt beginnen dalen.



Bovenstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is ook te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen stabiliseert. Op het tweede tabblad is een daling te zien voor de afdelingen intensieve zorg. Opmerking: het zogenaamde ‘weekendeffect’ kan hier spelen, dus we moeten voorzichtig blijven met conclusies.



Bovenstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Antwerpen (2.747) en Limburg (2.607) worden getroffen. Zij worden gevolgd door Oost-Vlaanderen (2.409), Brussel (2.352) en West-Vlaanderen (2.303). Henegouwen is de zwaarst getroffen Waalse provincie (2.183).



Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 299 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat bijna de helft: 149 per 100.000. Ook Vlaams-Brabant (195) en West-Vlaanderen (193) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.



We zien bij besmette personen opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest, omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief.



Van de 1.123 nieuwe bevestigde gevallen die gedurende de laatste 24 uur werden gerapporteerd, waren er 686 (61%) in Vlaanderen, 262 (23%) in Wallonië, en 137 (12%) in Brussel. Gegevens van de woonplaats waren niet beschikbaar voor 38 gevallen (3%). Tot nu toe werden in totaal 20.814 bevestigde gevallen gemeld; 12.289 gevallen (59%) in Vlaanderen, 5.809 (28%) gevallen in Wallonië en 2.352 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 364 gevallen (2%).

