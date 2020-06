OVERZICHT. Met 111 nieuwe besmettingen passeert België de grens van 60.000 gevallen, ook 20 ziekenhuisopnames

ADN

14 juni 2020

11u27 110 Er zijn in de afgelopen 24 uur opnieuw 111 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld in ons land, tegenover 99 gisteren. Zo zitten we dus opnieuw boven de grens van 100 gevallen. Er werden ook 20 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, tegenover 23 gisteren. Er zijn helaas ook opnieuw 5 overlijdens te betreuren, tegenover 8 gisteren, maar voor de derde keer deze week zijn er geen sterftecijfers beschikbaar voor de Vlaamse woonzorgcentra.



Viroloog Steven Van Gucht meldde vrijdag op de voorlopig laatste persconferentie van het Crisiscentrum en het wetenschappelijk instituut Sciensano dat het aantal nieuwe besmettingen in België niet meer daalde en gestabiliseerd was rond de 120 per dag. Ook de R-waarde, die de verspreiding van het virus weergeeft, was weer licht gestegen tot 0,87.

Opnieuw boven symbolische grens

Gisteren doken we met 99 nieuwe besmettingen wel weer zeer nipt onder de symbolische grens van honderd. In de afgelopen 24 uur werden er opnieuw 111 besmettingen gemeld. Van de 111 nieuwe gevallen waren er 53 (48%) gemeld in Vlaanderen, 41 (37%) in Wallonië, en 17 (15%) in Brussel.



Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt daarmee op 60.029. Dat is een onderschatting, want niet iedereen werd/wordt getest. Sinds het begin van de epidemie zijn er nu wel 1.024.302 testen afgenomen.



20 ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen zijn 20 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren werden 23 opnames gemeld en vrijdag 32. Dat was toen het hoogste cijfer sinds 5 juni. Twee opgenomen patiënten in de laatste 24 uur waren afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nu wel al weken onder de 50. Op langere termijn blijft de trend voorlopig dalend met 3 tot 5 procent per dag. De piek lag op 29 maart, toen meer dan 600 patiënten in een dag werden opgenomen. In totaal zijn nu al 17.611 door het labo bevestigde Covid-19-patiënten opgenomen geweest in het ziekenhuis.



Ziekenhuisbezetting onder de 400

In totaal zijn er nu in de ziekenhuizen 395 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat zijn er 30 minder dan gisteren. 54 patiënten hebben ademhalingsondersteuning nodig.

Er liggen nog 82 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 88 gisteren, een daling van 6 patiënten in de voorbije 24 uur. Ook deze trend is op langere termijn dalend met 5 tot 6 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april.



5 nieuwe overlijdens gerapporteerd

Er werden 5 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd, tegenover 8 gisteren. Van die 5 overleden 4 mensen in het ziekenhuis en 1 in een woonzorgcentrum; eén (20%) in Vlaanderen, 2 (40%) in Wallonië, en 2 (40%) in Brussel. Belangrijk is wel opnieuw op te merken dat er wederom geen sterftecijfers uit de Vlaamse woonzorgcentra zijn doorgegeven aan Sciensano. Dat gebeurde eerder deze week ook al door rapportageproblemen.

Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 9.655 (zwarte lijn). Ook hier is de trend dalend met 6 tot 7 procent per dag. De overlijdens in de ziekenhuizen zijn 95 procent bevestigde gevallen en 5 procent mogelijke gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 26 procent bevestigde en 74 procent vermoede gevallen.

In totaal werden ook al 16.589 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn). Dat is een stijging van 42 in de voorbije 24 uur.



