OVERZICHT. Liefst 73 procent Vlaamse coronadoden valt nu in woonzorgcentrum Opnieuw triest record van 327 nieuwe overlijdens TT

11 april 2020

11u05 116 Er zijn de afgelopen 24 uur 327 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal nu op 3.346 doden brengt. Het cijfer is een tweede record op rij, nadat gisteren al 325 overlijdens in 24 uur tijd werden gemeld. De meeste doden vielen in de woonzorgcentra. Er liggen momenteel nog 5.635 patiënten in het ziekenhuis. Op intensieve zorgen liggen 1.262 personen, een lichte daling. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 5.986.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden de afgelopen 24 uur 1.351 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, aldus woordvoerder Steven Van Gucht op de persconferentie. In totaal zijn er nu officieel 28.018 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

In de ziekenhuizen zijn 421 nieuwe patiënten opgenomen, opnieuw een daling. In totaal zijn nu in de ziekenhuizeOpn 5.635 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat cijfer blijft relatief stabiel.



Er liggen 1.262 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 1.278 gisteren, een daling van 16. Een dag eerder ging het nog om een lichte daling van 7 patiënten.



In totaal werden er 327 nieuwe overlijdens geregistreerd. Met de nieuwe hoge sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 3.346 (zwarte lijn). De nieuwe overlijdenscijfers betekenen overigens niet dat die overlijdens allemaal gisteren plaatsvonden, aangezien de registraties daarvan vertraging kunnen oplopen. Hoeveel mensen er gisteren stierven, zal pas de komende dagen geleidelijk aan duidelijk worden.

Sinds 15 maart zijn 5986 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn), een toename van 418 tegenover het rapport van gisteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen stabiliseert. Op het tweede tabblad is hetzelfde te zien voor de afdelingen intensieve zorg. Klik op de tabs om van cijfer te wisselen:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meeste doden in woonzorgcentra

Maar terwijl de situatie in de ziekenhuizen verder stabiliseert, blijft de druk op de woonzorgcentra toenemen. Van de 327 nieuwe overlijdens stierf maar liefst 67 procent (219) in een woonzorgcentrum. ‘Slechts' 106 mensen stierven in het ziekenhuizen. In Vlaanderen gaat het zelfs om een verhouding 73 procent in de rusthuizen tegenover 27 procent in de ziekenhuizen.

Van het totale aantal doden, vielen tot nu toe 42 procent in België in een woonzorgcentrum, 55 procent in het ziekenhuis. Voor Vlaanderen gaat het om 47 procent in de rusthuizen en 51 procent in de ziekenhuizen.

Woordvoerders Van Gucht en Emmanuel André wezen er tijdens de persconferentie op dat het hoge dodentol in België in vergelijking met het buitenland vooral ligt aan het feit dat wij als een van de weinige landen ook vermoedelijke corona-slachtoffers meetellen, net als doden in de rusthuizen.

Lees hier meer: Waarom heeft België zo’n hoog dodental?

“De sterftecijfers blijven hoog, en gaan nog stijgen”, klonk het. “In de ziekenhuizen zien we dat het aantal overlijdens vrij stabiel blijft tussen 100 en 130. In de woonzorgcentra zien we sinds begin april een gestage toename van het aantal overlijdens, vandaag 219. We verwachten dat dat cijfer mogelijk nog gaat verder stijgen de komende dagen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat weten we over de doden?

Het aantal doden op onderstaande grafiek wordt weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage. Zo blijkt woensdag 8 april voorlopig de ‘dodelijkste dag’, met tot nu toe 309 overlijdens op 24 uur tijd. Dat cijfer kan bij elke rapportage nog worden bijgewerkt. Van gisteren zijn er nog slechts 17 overlijdens bekend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van de 327 nieuwe overlijdens stierven er 139 personen in Vlaanderen, 118 in Wallonië, en 70 in Brussel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 65 jaar. Jongere dodelijke slachtoffers zoals het meisje van 12 jaar, blijven uitzonderingen. In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe dertien doden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Besmettingen

Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief, bij de 80-plussers meer vrouwen.

Ook 167 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tot nu toe werden in totaal 28.018 bevestigde bemettingen gemeld: 16.140 (58 procent) in Vlaanderen, 8.468 (30 procent) in Wallonië en 2.991 (11 procent) in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 419 gevallen.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Antwerpen (3.557) en Limburg (3.470) worden getroffen. Zij worden gevolgd door Oost-Vlaanderen (3.242), Luik (3.125), en het Brussels gewest (2.991).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 398 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat minder dan de helft: 193 per 100.000. Ook Luxemburg (294), Luik (282), Vlaams-Brabant (253) en West-Vlaanderen (251) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier ook het aantal besmettingen in uw eigen gemeente.