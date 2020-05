OVERZICHT. Lichte stijging ziekenhuisopnames en besmettingen, 37 overlijdens KG - MVDB

21 mei 2020

11u11 46 Er zijn de afgelopen 24 uur 71 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, wat er licht meer zijn dan gisteren (58). Door het hoge aantal ontslagen, daalt de totale ziekenhuisbezetting wel weer met meer dan 141 patiënten tot 1.448. Ook op de afdeling intensieve zorg is er opnieuw sprake van een daling: momenteel liggen daar 277 coronapatiënten, dat zijn er 36 minder dan gisteren. Er werden 37 overlijdens gerapporteerd, waardoor de dodentol tot 9.186 stijgt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij het aantal nieuwe opnames van gisteren en vandaag speelde allicht het Moederdageffect mee. Toen mochten we voor het eerst vier bezoekers thuis ontvangen, de eerste fase van de versoepeling. Om de effecten van een bepaalde maatregel te zien, moeten we altijd elf dagen terugtellen.



Voor de twaalfde dag op rij blijven we met 71 onder de symbolisch belangrijke grens van 100 nieuwe opnames. Er zijn 252 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een stijging ten opzichte van de 192 nieuwe bevestigde gevallen van gisteren. Van de 252 nieuwe gevallen wonen er 175 in Vlaanderen, 56 in Wallonië en 21 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen komt zo op 56.235.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met de 71 nieuwe opnames en 141 ontslagen uit de ziekenhuizen (gisteren waren dat er 160), daalt de bezetting in hospitaalbedden van 1.527 naar 1.448 (oranje lijn op onderstaande grafiek - de cijfers van het aantal opnames en ontslagen mogen niet zomaar van elkaar worden afgetrokken om tot de nieuwe som te komen, aangezien er telkens kleine correcties van de voorgaande dagen kunnen plaatsvinden). Sinds een week zitten we onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.

De daling met 36 patiënten in de voorbije 24 uur op de afdelingen intensieve zorg betekent dat daar nu 277 patiënten liggen, tegenover 313 gisteren. 154 van hen moeten beademd worden, een daling van vijftien. Voor het eerst duikt het aantal intensieve zorgen-patiënten onder de 300. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn). Intussen zijn 14.988 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

Sterfgevallen

Er werden ook 37 nieuwe overlijdens geregistreerd, opnieuw iets minder dan gisteren (42). Toen speelde wel nog het weekendeffect, waarbij de cijfers wat trager doorsijpelen. In totaal zijn er dus 9.186 sterfgevallen (zwarte lijn) gerapporteerd. Van hen overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24 procent) als vermoede (76 procent) gevallen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Brussel

Moederdageffect

Vlaanderen

Wallonië

gezondheid