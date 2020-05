OVERZICHT. Lichte stijging van aantal nieuwe besmettingen, afname aantal patiënten op intensieve zorg zet zich door KVE

23 mei 2020

11u43 44 Er zijn de afgelopen 24 uur 299 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Dat zijn er weer licht meer dan gisteren (276). In de ziekenhuizen werden 34 nieuwe patiënten opgenomen, 32 anderen mochten het hospitaal verlaten. Er werden ook 25 nieuwe overlijdens geregistreerd (tegenover 26 gisteren).

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.388 patiënten opgenomen. Met de 34 nieuwe opnames zitten we nu wel al bijna twee weken onder de symbolische grens van 100 opnames per dag. Mogelijk speelt ook het weekendeffect een rol, waarbij vaak cijfers trager worden gerapporteerd.

15.155 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 32 in de voorbije 24 uur.



Met de 34 nieuwe opnames en 32 ontslagen, zijn er nu in totaal 1.388 patiënten opgenomen. De algemene trend blijft ook hier dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek - de cijfers van het aantal opnames en ontslagen mogen niet zomaar van elkaar worden afgetrokken om tot de nieuwe som te komen, aangezien er telkens kleine correcties van de voorgaande dagen kunnen plaatsvinden). Sinds meer dan een week zitten we onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.

De daling met 9 patiënten in de voorbije 24 uur op de afdelingen intensieve zorg betekent dat daar nu 259 patiënten liggen. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



In totaal werden 9 .237 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 25 in de voorbije 24 uur. Van die 25 overleden 15 mensen in het ziekenhuis en 10 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 90 procent bevestigd door een Covid-test. Langs de andere kant zijn er ook al 15.155 patiënten genezen verklaard.



Van de in totaal 9 .237 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24 procent) als vermoede (76 procent) gevallen.



