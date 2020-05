OVERZICHT. Laagste aantal nieuwe patiënten in ziekenhuizen in meer dan 2,5 maanden, wel weer 250 nieuwe besmettingen TT

25 mei 2020

11u06 48 Er zijn de afgelopen 24 uur 250 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er licht minder dan gisteren (282), maar het aantal blijft wel hoog, zeker voor een weekendcijfer. In de ziekenhuizen werden wel slechts 27 nieuwe patiënten opgenomen, het laagste getal sinds meer dan twee maanden. 25 anderen mochten het hospitaal verlaten. Er werden ook 32 nieuwe overlijdens geregistreerd (tegenover 43 gisteren).



Met de 27 nieuwe opnames kennen we tegenover gisteren (48) dus een fikse daling, en zitten we nu al bijna drie weken onder de symbolische grens van 100 opnames per dag. Het aantal opnames neemt nu af met 3 tot 8 procent per dag. Mogelijk speelt het (verlengde) weekendeffect wel een rol, waarbij er sowieso minder mensen worden opgenomen in de ziekenhuizen en de cijfers soms trager doorstromen.



Met de 27 nieuwe opnames bevinden zich nu in totaal 1.334 patiënten in de ziekenhuizen, tegenover 1.324 gisteren. De algemene trend blijft ook hier dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek). Sinds meer dan tien dagen zitten we weer onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.



De daling met 5 patiënten in de voorbije 24 uur op de afdelingen intensieve zorg betekent dat daar nu 251 patiënten liggen. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend, met 4 tot 5 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



In totaal werden 9.312 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 32 in de voorbije 24 uur (zwarte lijn). Van die 32 overleden 20 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 58 procent bevestigd door een Covid-test. Er stierven 15 mensen in Vlaanderen, 13 in Wallonië en 4 in Brussel.

Langs de andere kant zijn er ook al 15.297 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).



250 nieuwe besmettingen

Er zijn verder 250 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een kleine daling ten opzichte van de 282 bevestigde gevallen van gisteren, maar blijft voor een weekendcijfer wel hoog. Er zijn ook maar 6.826 testen uitgevoerd. Gisteren werden bijvoorbeeld meer dan 12.500 testen gemeld, waarvan er 292 positief waren.

Toch zegt Sciensano dat de dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen “lijkt te hervatten”. 200 nieuwe gevallen werden gemeld via de gewone rapporteringskanalen en 50 via de studie in de woonzorgcentra.

Van de nieuwe gevallen wonen er 175 in Vlaanderen, 50 in Wallonië en 25 in Brussel. “Het hoger aantal besmettingen in Vlaanderen is op dit moment moeilijk te verklaren”, zei Van Gucht daarover. “Dat kan zijn omdat de teststrategie beter uitgerold is in het noorden van het land of omdat het virus er meer circuleert. We kunnen dat op dit moment niet van elkaar onderscheiden.”

Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt nu op 57.342.



“Voorlopig zien we geen effect van de versoepelingen van de maatregelen die genomen zijn op 4 mei, zoals het heropstarten van veel bedrijven”, stelde Van Gucht. Het is nog net te vroeg om iets te kunnen zeggen over de impact van de versoepelingen van 10 mei, toen we vanaf Moederdag met z’n allen meer bij elkaar op bezoek mochten, op de cijfers.

Van Gucht benadrukte dat hoewel we in de staart van de epidemie zitten, het virus nog niet bestreden is. Bovendien hebben we meer contacten en verplaatsen we ons meer.

Meeste opnames nog steeds in West-Vlaanderen

Van de 27 nieuwe ziekenhuisopnames vonden er 6 plaats in West-Vlaanderen en Henegouwen, 5 in Antwerpen en minder in de andere provincies. De cijfers kunnen echter van dag tot dag erg verschillen, waardoor een zevendaags gemiddelde een betere trend aangeeft. Op onderstaande grafiek vergelijken we de opnames per provincie bovendien per miljoen inwoners om een betere vergelijking te kunnen maken.

West-Vlaanderen toonde daarbij eind vorige week een opvallende stijging, die zich nu wel niet meer lijkt door te zetten, al prijkt de provincie nog altijd bovenaan. In Limburg zaten de cijfers ook even opnieuw in stijgende lijn, al lijkt dit vooral door tijdelijk hogere cijfers vorige week woensdag (10 opnames) en donderdag (17). Gisteren werden maar 2 opnames gerapporteerd.



