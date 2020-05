OVERZICHT. Laagste aantal nieuwe overlijdens sinds 23 maart HLA

26 mei 2020

11u16

Bron: Sciensano 24 Er zijn de afgelopen 24 uur 198 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er opnieuw minder dan gisteren (250), al speelt hier mogelijk nog steeds het effect van het verlengde weekend. In de ziekenhuizen werden 39 nieuwe patiënten opgenomen, tegenover 27 een dag eerder. 23 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Er werden ook 23 nieuwe overlijdens geregistreerd (tegenover 32 gisteren), dat is het laagste aantal sinds 23 maart.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met de 39 nieuwe opnames zien we opnieuw een lichte stijging ten opzichte van gisteren, toen het laagste aantal nieuwe patiënten (27) in 2,5 maand werd gerapporteerd. Mogelijk speelt het (verlengde) weekendeffect wel een rol, waarbij er sowieso minder mensen worden opgenomen in de ziekenhuizen en de cijfers soms trager doorstromen.

In totaal bevinden zich nu 1.302 patiënten in de ziekenhuizen, tegenover 1.334 gisteren. De algemene trend blijft ook hier dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek). Sinds meer dan tien dagen zitten we weer onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.



Op de afdeling intensieve zorg liggen op dit moment 249 patiënten, dat zijn er 2 minder dan een dag eerder. De tendens op langere termijn daalt ook hier met 4 tot 5 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal werden 9.334 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 23 in de voorbije 24 uur (zwarte lijn). Van die 23 overleden 16 mensen in het ziekenhuis en 7 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 100 procent bevestigd door een Covid-test. Er stierven 12 mensen in Vlaanderen, 7 in Wallonië en 4 in Brussel.

Er werden opnieuw 23 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal mochten nu al 15.320 patiënten het ziekenhuis verlaten (groene lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

198 nieuwe besmettingen

Er zijn verder 198 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is opnieuw een daling ten opzichte van de 250 bevestigde gevallen van gisteren. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 57.455. Er werden ook 85 serologisch positieve gevallen (positieve gevallen die wijzen op een besmetting in het verleden) geschrapt uit de telling.

Van de nieuwe gevallen wonen er 93 in Vlaanderen, 89 in Wallonië en 16 in Brussel.

Meer over Brussel

Vlaanderen

Wallonië

gezondheid