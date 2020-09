OVERZICHT. Kaap van 100.000 besmettingen overschreden in België, cijfers blijven stijgen RL HR

20 september 2020

05u28

Bron: Belga 34 CORONAVIRUS Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in ons land blijft verder stijgen. Tussen 10 en 16 september kwamen er gemiddeld 1.107 besmettingen per dag bij, een stijging met 65 procent vergeleken met de voorgaande periode van zeven dagen. Dat blijkt uit de gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. België heeft intussen de kaap van 100.000 besmettingen met het coronavirus overschreden.



De stijging (65 procent) gaat iets minder snel dan de voorbije dagen. Gisteren ging het nog om een stijging 77 procent, een dag eerder was dat 74 procent. Op 100.000 inwoners zijn er momenteel 108,3 (+97 procent) nieuwe besmettingen.

Het totale aantal gerapporteerde besmettingen in België bedraagt nu 100.748. Op 24 uur zijn 1.099 nieuwe infecties geregistreerd. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om nieuwe besmettingen die op één dag werden gerapporteerd, maar ook om correcties van eerdere dagen die Sciensano doorvoerde.

1.324 besmettingen

Op woensdag 16 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 1.324 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op dinsdag 15 september, waren er dat nog 1.411, en maandag 14 september zelfs 1.717 besmettingen. Mogelijk speelde het weekendeffect een rol bij dat extreem hoge cijfer.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 16 september is dus nog niet definitief. Voor donderdag 17 september staan er nu wel al 818 besmettingen in de tabellen, voor vrijdag 18 september gaat het voorlopig om 215. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.

Testen

Elke dag worden er nu gemiddeld meer dan 30.000 tests uitgevoerd, een cijfer dat nooit eerder zo hoog lag. Woensdag werden er zelfs meer naar 42.000 tests uitgevoerd.

Dat stijgend aantal tests verklaart echter niet volledig het toenemend aantal besmettingen, zo blijkt uit de ‘positiviteitsratio’. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. Uit de meest recente cijfers blijkt het cijfer ondertussen gestegen naar 3,32 procent, het hoogste sinds eind april toen er nog veel minder getest werd.

Hospitalisaties

Tussen 12 en 18 september kwamen er ook gemiddeld 44 hospitalisaties per dag bij. Sinds het begin van de epidemie zijn al 19.581 opnames in het ziekenhuis geteld. Gisteren (zaterdag) werden 51 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag waren dat er 46, donderdag 48.

Intensieve zorgen

Op 19 september lagen er volgens de cijfers van Sciensano 417 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 78 op intensieve zorgen. Die ziekenhuisbezetting was sinds half juni niet meer zo hoog.

Het aantal overlijdens bleef relatief stabiel, met een gemiddelde van 2,7 per dag tussen 10 en 16 september. Intussen zijn in ons land 9.944 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.



