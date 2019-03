OVERZICHT. In welke regio’s wordt er morgen gestaakt op school? Joyce Van De Winkel

19 maart 2019

Vorige week kondigden de vier onderwijsvakbonden een staking aan in alle onderwijsniveaus en in alle onderwijsinstellingen. Een stijgende werkdruk, een te hoog ziektecijfer door psychologische aandoeningen en de uitstroom van directeurs en starters liggen aan de basis van die grootschaalse staking. De stakingsbereidheid bleek erg groot, vooral in het kleuter- en lager onderwijs. Onze krant deed een rondvraag in Vlaanderen.

Waasland

In de scholen in de regio Waasland nemen heel wat leerkrachten woensdag deel aan de geplande stakingsactie. Er wordt ernstige hinder verwacht, maar de meeste scholen voorzien wel opvang, blijkt uit de rondvraag . Al sluit ook een aantal scholen de deuren. Een overzicht van die scholen vind je hier.

Westhoek

Heel wat scholen in de Westhoek doen woensdag op een of andere manier mee aan de staking. De gevolgen voor de scholieren zullen echter beperkt zijn. “De leerlingen moeten gewoon naar school komen. Stakende leerkrachten worden vervangen”, aldus de directeur van scholengemeenschap Sint-Maartensscholen in Ieper. Op heel wat basisscholen in Ieper is het woensdag dan weer pedagogische studiedag. Een overzicht van de scholen die staken in de Westhoek vind je hier.

Regio Brussel

Uit een rondvraag bij 31 scholen in de regio Brussel - De Ring blijkt dat er drie volledig dicht blijven wegens een tekort aan leerkrachten. Er wordt zelfs geen opvang voor de leerlingen voorzien. In negen scholen wordt geen les gegeven, maar is er wel opvang voor de kinderen. Een overzicht kan je hier raadplegen.

Vlaamse Ardennen

In de regio rond Ronse en Oudenaarde blijkt de stakingsbereidheid ook groot te zijn. Al blijft het afwachten waar de poorten effectief gesloten blijven. Waar dat het geval is, wordt doorgaans wel opvang aangeboden. Maar er wordt ook opvallend voor alternatieve acties gekozen. Zo zullen kleuters en leerkrachten van de Glorieuxschool in Ronse in zwarte kledij naar school komen. Een overzicht vind je hier terug.

West- en Middenkust

De staking lijkt aan de kust wisselend opgevolgd te zullen worden. Gemeentescholen in Diksmuide zijn bijvoorbeeld gewoon open, terwijl het Alloysiuscollege heel wat leerkrachten niet aan de slag zal zien. Opvang lijkt op de meeste plaatsen wel voorzien te zijn. En ook voor een leuk alternatief moet je aan de kust zijn. Indoor trampolinepark Jumplay opent vroeger dan anders de deuren om opvang te bieden voor ouders die anders met een probleem dreigen te zitten. Een overzicht vind je hier terug.

Brugge

De staking in de scholen zal woensdag voelbaar zijn in heel wat scholen in de regio. Alleen al in de omgeving van Brugge staken naar schatting 450 leerkrachten. “Dit aantal zal woensdag zelf alleen nog maar stijgen”, zegt vakbondsafgevaardigde Koen Hallaert, zelf leerkracht in Wonderwijs. De ouders van de leerlingen zijn door de directies wel al ruim op voorhand ingelicht of de lessen al dan niet doorgaan. Kinderen van De Klimtoren in Jabbeke bijvoorbeeld mogen een halve dag thuisblijven indien gewenst omdat ze de lessen niet kunnen garanderen. Voor wie wel naar school komt, wordt opvang voorzien. Dat is ook zo in nagenoeg alle scholen waar gestaakt wordt.

Het Pajottenland

De oproep van de onderwijsvakbonden om komende woensdag het werk neer te leggen, lijkt in het Pajottenland niet in dovemansoren te zullen vallen. Van de 61 scholen die wij contacteerden, houden er 16 de deuren volledig dicht — zónder opvang voor de leerlingen. Dat is één op vier, en dan hebben we het nog niet over scholen waar je geen les maar wel opvang krijgt. Het volledige overzicht lees je hier.

Regio Mechelen

Het schoolse leven ligt morgen woensdag grotendeels lam in de Mechelse regio. In zo goed als alle scholen wordt deelgenomen aan de algemene onderwijsstaking, al zijn de verschillen tussen de instellingen wel groot. Meestal is er noodopvang voor de leerlingen die niet thuis kunnen blijven, maar in sommige gevallen is zelfs daar geen personeel voor. Alle info en een overzicht vind je hier.

Hageland

Heel wat scholen in het Hageland blijven aanstaande woensdag gesloten. Dat blijkt uit een rondvraag. Ouders zitten met de handen in het haar omdat er zelfs geen opvang voorzien is. Een overzicht vind je hier.

Leiestreek

De oproep van de onderwijsvakbonden om woensdag het werk neer te leggen, valt in de Leiestreek niet in dovemansoren. Uit een steekproef in onze regio blijkt dat in zo’n 80 procent van de basisscholen gestaakt wordt woensdag, terwijl een kleine helft sluit. Ook in het secundair is de impact groot. Er zijn ook een aantal scholen die staken door ludieke acties te organiseren. Een overzicht hiervan vind je hier.

Gent-Eeklo-Deinze

In het College ten Doorn in Eeklo, de grootste school van het Meetjesland, wordt woensdag door enkele leerkrachten gestaakt. De leerlingen moeten verplicht aanwezig zijn op school. Eenzelfde verhaal in veel andere scholen. Een overzicht van de regio vind je hier.

Leuven

Het merendeel van de Leuvense leerkrachten staat achter het signaal dat met de staking gegeven wordt, maar toch verschilt de daadwerkelijke stakingsbereidheid van school tot school. Lees hier meer.

Dendermonde

In de Dendermondse regio staakt het merendeel van de leerkrachten, al is er wel op de meeste plaatsen opvang voorzien. En waar niet gestaakt wordt, zijn er alternatieve acties. Meer informatie vind je hier.

Antwerpen

Het merendeel van de scholen in de Antwerpse Zuidrand zijn gewoon open, ondanks de staking. Een overzicht van die scholen per gemeente vind je hier. In de Noordrand blijkt het eerder omgekeerd te zijn, zoals u hier kan lezen. In de stad zelf is er enkel bij het stedelijk net min of meer duidelijkheid. Van de 72 scholen blijven er daar circa twee op drie gesloten, al is er wel opvang. Ouders werden hier vrijdag reeds op de hoogte gebracht.

Gent

Meer dan twintig Gentse scholen zullen morgen de deuren niet openen omwille van de geplande stakingsactie. Op andere scholen blijft de hinder beperkt of wordt er opvang voorzien. Het overzicht van die scholen vind je hier.

Dender

In Aalst zijn het vooral de lagere scholen die staken. In veel secundaire scholen wordt wel lesgegeven. Een overzicht vind je hier. In Ninove een gelijkaardig verhaal: vooral lagere scholen sluiten de deuren. Een overzicht vind je hier. In het merendeel van de Dendermondse scholen staken leerkrachten, maar is wel opvang voor de leerlingen. Scholen waar niet gestaakt wordt, houden alternatieve acties. Slechts een minderheid houdt de schoolpoorten effectief dicht. Dat blijkt uit een rondvraag. Een overzicht van de scholen in Dendermonde die staken vind je hier. Voor leerlingen die school lopen in Groot-Lede is er (geen) goed nieuws. Geen enkele school sluit woensdag 20 maart de deuren wegens de schoolstaking. Heel water lagere- en kleuterscholen zijn wel gesloten wegens pedagische studiedag voor de leerkrachten.

Limburg

Vooral kleuter- en lagere scholen doen massaal mee aan de staking en sluiten de deuren, in het middelbaar staken leerkrachten eveneens gretig, maar wordt er voor leerlingen een oplossing uitgewerkt. In het oosten van de provincie doet men massaal mee met de staking, zowel in Lanaken (minstens twee), Maasmechelen (minstens twee) als Dilsen-Stokkem (minstens één) worden kinderen niet op school verwacht. Ook centraal in Limburg is er overal wel enige stakingsbereidheid te vinden. Dat valt op in Genk (minstens vijf scholen) Zonhoven (minstens drie), Houthalen-Helchteren (minstens één school), en Hasselt (minstens twee scholen). Verder variëren de cijfers. Zo blijven in Bilzen acht van de twaalf kleuter- en lagere scholen volledig dicht, terwijl in Tongeren acht basisscholen geopend blijven. Een volledig overzicht vind je hier.

Mandelstreek

Na een oproep van de onderwijsvakbonden om op woensdag 20 maart het werk neer te leggen, ziet het er naar uit dat het kleuter- en basisonderwijs zo goed als plat gaat. Van de 35 scholen die we gecontacteerd hebben, zijn er amper negen waar de lessen normaal zullen doorgaan. Dat betekent dat in 75 procent van de scholen de staking voelbaar zal zijn. Verschillende scholen gaan zelfs volledig dicht. Een overzicht kan je hier bekijken.