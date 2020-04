OVERZICHT. In deze woon-zorgcentra worden alle bewoners en personeelsleden getest BW

08 april 2020

19u08

Bron: De Morgen 0 Om het coronavirus in te dammen zijn er 11.000 testkits verdeeld over 85 woon-zorgcentra in Vlaanderen. Nu heeft het kabinet van bevoegd minister Wouter Beke een lijst vrijgegeven van in welke centra de bewoners of het personeel getest zullen worden.

Over heel Vlaanderen zitten er zowat 80.000 ouderen in een woon-zorgcentrum, met daarbij nog eens 50.000 personeelsleden. Bij 55 van de geselecteerde rusthuizen is er effectief een uitbraak aan de gang, de overige 30 werden min of meer willekeurig uitgekozen.

Bekijk op de kaart over welke woon-zorgcentra het gaat, of zoek specifieker verder in de tabellen onderaan.

In kaart:



In deze woon-zorgcentra worden alle bewoners getest:

Zoek door de naam van het woon-zorgcentrum of de gemeente in te tikken in de zoekbalk.



In deze woon-zorgcentra worden naast de bewoners ook alle personeelsleden getest:

Zoek door de naam van het woon-zorgcentrum of de gemeente in te tikken in de zoekbalk.



