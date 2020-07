OVERZICHT. Hoogste stijging van gemiddeld aantal coronabesmettingen in week tijd

14 juli 2020

Bron: Sciensano

Er worden gemiddeld weer 95,3 (of afgerond 95) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging met elf procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Het is de zesde stijging op rij en de hoogste in een week tijd. Het totaal aantal coronabesmettingen in ons land staat nu op 62.781, 74 meer dan het cijfer dat gisteren gemeld werd. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.