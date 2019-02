OVERZICHT. Hier zal je de nationale staking voelen. En dit kan je doen als je getroffen bent Bieke Cornillie

13 februari 2019

02u00 44 Ons land gaat vandaag helemaal plat door een nationale staking. Het wordt een staking van “ongeziene proporties”, zo kondigden de vakbonden aan. Niet alleen de privé, maar ook het hele openbare leven zal tot stilstand komen. Een overzicht van alle plaatsen en diensten die plat gaan en wat je kan doen als de staking ook jou treft.

De openbare omroep

Hoeveel personeelsleden van de vrt er zullen staken, is nog niet duidelijk, maar de stakingsbereidheid is groot, klinkt het bij de vakbonden. Al zullen de kijkers daar weinig van merken, benadrukt Hans Van Goethem, woordvoerder van de openbare omroep: “Daar gaan we vanuit, omdat de programma’s en producties doorgaan zoals gepland.”

Bpost

De kans bestaat dat er in sommige brievenbussen wel post zal belanden, in andere niet. De nationale stakingsdag zal voor bpost wellicht per gemeente verschillen. “Ook voor de levering van pakjes kan er hinder zijn”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Onze distributiecentra liggen op industriële terreinen. Als andere bedrijven de toegangswegen afsluiten, kunnen we er zelf ook niet bij.”

Klanten volgen wijzigingen van hun lokale kantoor best op via de website en sociale media van bpost.

Onderwijs

Op een dagje vrijaf hoeven leerlingen niet te rekenen, want op de scholen waar veel leerkrachten staken, worden vervanglessen georganiseerd of is er opvang voorzien. De koepels hebben er weliswaar geen zicht op hoe groot de hinder in het onderwijs precies wordt: “Heel wat scholen zullen dat vandaag (gisteren, red.) pas zelf weten”, zeggen de woordvoerders van zowel het katholiek, het gemeentelijk en het gemeenschapsonderwijs.

“In grotere steden ziet het er wel naar uit dat een aantal scholen gesloten zullen zijn, maar hoe dan ook is toezicht voor leerlingen voorzien. Bij grotere schoolbesturen kan ook opvang voorzien worden in een andere vestigingsplaats. We verwachten weinig problemen”, zegt Anne Berckmoes van het OVSG. “Elke school doet het nodige om de ouders te verwittigen wat er gebeurt indien bepaalde lessen niet doorgaan.”

Supermarkten

Mogelijk staan klanten die hun dagelijkse inkopen willen doen hier en daar voor een gesloten schuifdeur. Delhaize verwacht mogelijk hinder bij hun 130 eigen winkels. “Maar onze 650 zelfstandige Proxy-, AD-, en Shop’n Go-filialen zijn sowieso wél open”, zegt Roel Dekelver van Delhaize.

Carrefour verwacht weinig problemen. “Het personeel van onze hypermarkten kreeg net nog een loonsverhoging van 2 procent, we zouden het betreuren mocht er gestaakt worden, ook al begrijpen we het”, zegt Baptiste Van Outryve van Carrefour.

De supermarkten doen er alvast alles aan om hun filialen voldoende bevoorraad te krijgen. “We proberen zoveel mogelijk te anticiperen. Producten met een langere houdbaarheidsdatum bijvoorbeeld werden zelfs al dit weekend geleverd.”

Ook Albert Heijn heeft nog geen concreet zicht op hoe groot de stakingsbereidheid wordt in hun winkels.

Overheidsdiensten

Op de administratieve diensten van de overheid zal de staking goed opgevolgd worden”, weet Tony Six van het ACOD. “Zeker in Brussel. Er zal dus een verminderde dienstverlening zijn. Ook justitie, de gesloten centra en de gevangenissen doen mee. Dat betekent dat de politie zal moeten inspringen in de gevangenissen waar dat nodig is.”

Luchthavens

De vakbonden van Skeyes, de luchtverkeersleider in ons land, leggen het werk neer. De staking begon gisterenavond om 22 uur en zal duren tot vanavond 22 uur. Bij de luchtverkeersleiding is er dus geen minimale dienstverlening bij stakingen.

Ondanks alle inspanningen, is er geen zekerheid over het aantal medewerkers op een beperkt aantal cruciale posten. Daarom ziet skeyes zich genoodzaakt om geen luchtverkeer toe te laten tussen dinsdag 12/2 22u en woensdag 13/2 22u. Meer info: https://t.co/amf7BGEQ3E skeyes_NL(@ skeyesBE_NL) link

Skeyes kondigde gisteren dan ook aan dat er vanaf 22 uur 's avonds geen enkele vlucht zal kunnen landen of opstijgen in België. Op Brussels Airport zijn alle vluchten geschrapt, ook de luchthaven van Charleroi blijft dicht.

TUI fly zal haar vluchten omleiden via Rijsel, Parijs, Maastricht, Eindhoven en Amsterdam. Reizigers zullen met bussen van en naar de alternatieve luchthavens worden gebracht. Ook Neckermann/Thomas Cook brengt klanten rond naar de omliggende luchthavens. Reizigers krijgen het advies om rechtstreeks contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft nagenoeg haar volledige vluchtprogramma van en naar België vandaag geschrapt. Dat blijkt uit het vliegschema op de website van Ryanair.

Passagiers van Brussels Airlines die de terugbetaling van hun tickets willen aanvragen, kunnen terecht op www.brusselsairlines.com/refund.

Behalve bij de luchtverkeersleiders zijn ook acties mogelijk bij andere luchtvaart-actoren, zoals afhandelaars, catering, douane enzovoort.

Openbaar vervoer

De 24-urenstaking bij het spoor is gisterenavond om 22 uur ingegaan. De NMBS kiest voor een minimale dienstverlening, waarbij gemiddeld de helft van de treinen zal rijden. De NMBS focust vooral op de ochtend- en avondspits. Dan zal het merendeel van de IC-treinen rijden. “Zoals bijvoorbeeld de grote lijnen richting Brussel”, zegt woordvoerder Bart Crols. Pendelaars kunnen de alternatieve dienstregeling nu al opzoeken op de NMBS-routeplanner, via de app of de website.

De Lijn verwacht grote hinder en zet daarom werkwillige chauffeurs in op de belangrijkste verbindingen. Reizigers kunnen terecht op verstoring.delijn.be voor updates over de staking.

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB vraagt haar reizigers om een alternatief te voorzien.

Wie met de Eurostar naar Frankrijk wil sporen, moet zijn plannen herbekijken. De rest van de internationale treinen rijden wel zo goed als normaal.

Gemeentelijke diensten

Heel wat gemeentelijke diensten blijven tijdens de nationale stakingsdag dicht. In sommige steden en gemeenten gaat het containerpark dicht. Van afvalintercommunale IVIO, bijvoorbeeld, gaan maar vier van de elf recyclageparken open. Ook de afvalophaling verschilt van gemeente tot gemeente.

Sommige kinderopvangverblijven blijven dicht. Dat is onder meer het geval in Puurs, Mechelen of Oostende, waar ook het gemeentelijk zwembad in de namiddag dicht blijft.

Bedrijven

Uit een lijst die het ABVV bekendmaakte blijkt dat er vandaag in minstens 90 bedrijven in Vlaams-Brabant stakingsacties verwacht worden. In bedrijven als AB InBev (Leuven), Duracell (Aarschot) en Java (Rotselaar) zullen er van ‘s morgens vroeg aan de bedrijfspoorten stakingsposten opgesteld staan. Een bedrijf als Coil (Landen) blijft volgens de vakbond zelfs dicht.

Havens

In de havens zal eveneens worden gestaakt. De dokwerkers in de drie Belgische havens zullen volgens de vakbonden massaal het werk neerleggen. “Er zal zo goed als geen activiteit zijn op de kades”, verzekeren ze. De Antwerpse haven verwacht een zware impact. Een aantal terminals zal preventief gesloten blijven.

In Oost-Vlaanderen wordt de grootste hinder verwacht in het Gentse havengebied, waar verschillende stakersposten aan belangrijke verkeersknopen worden ingericht. Personeel kan mogelijk op die manier belangrijke bedrijven als Volvo en ArcelorMittal niet bereiken.