OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op vakantie (en hier niet): reizen naar Finland niet meer mogelijk KVDS

10 augustus 2020

16u30 416 Update Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen maandag opnieuw bijgewerkt. Zweden wordt nu een rode zone. Erheen reizen is niet meer mogelijk. Een overzicht van waar je als Belgisch toerist nog naartoe mag en waar niet.



GROEN (reizen is mogelijk)

Belgische toeristen kunnen zonder problemen naar Griekenland, Hongarije, Italië, Liechtenstein en Slovakije. Ter plaatse moeten de lokale instructies rond het coronavirus wel gevolgd worden. Die vind je op de website van Buitenlandse Zaken.

Met uitzondering van enkele regio’s waar verhoogde waakzaamheid of zelfs een lockdown van kracht is (zie verder bij oranje en rood) kan je ook naar Bulgarije, Frankrijk, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië en Zwitserland.

ORANJE (reizen is mogelijk mits voorwaarden)

Belgen kunnen met vakantie naar Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Letland, Ierland, IJsland, Nederland, Noorwegen, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk, maar daarbij gelden voorwaarden.

Wie naar Cyprus vliegt, moet minder dan 72 uur voor vertrek verplicht een coronatest ondergaan. Denemarken vraagt van toeristen dat ze minimaal zes nachten in het land doorbrengen en verplicht een coronatest voor Groenland en de Faeröer. Wie vanuit Antwerpen naar Duitsland reist, heeft de keuze: een negatieve coronatest voorleggen die minder dan 48 uur voor aankomst is afgenomen of in quarantaine gaan, een test laten afnemen en wachten op het resultaat. Alleen bij een negatieve test wordt de quarantaine opgeheven. Voor andere Belgen zijn er geen restricties.

De Baltische staten Estland en Letland eisen dan weer dat Belgische toeristen respectievelijk 14 en 15 dagen in quarantaine gaan. Letland vereist ook dat je een formulier ingevuld bij je hebt bij aankomst. Volgens de autoriteiten in Ierland is het risico om besmet te raken in het land ernstig. Wie het land binnenkomt vanuit België, moet veertien dagen in quarantaine en een lokalisatieformulier invullen.

Wie naar IJsland reist, heeft de keuze: een coronatest ondergaan bij aankomst of veertien dagen in quarantaine gaan. Je moet voor vertrek ook een registratieformulier invullen. Als je vanuit Antwerpen in Nederland binnenkomt, krijg je het “dringend advies” om veertien dagen in quarantaine te gaan. Het gaat niet om een verplichting.

De regering in Noorwegen heeft de status van België op de besmettingskaart veranderd van groen naar rood. Dat betekent dat Belgen die naar het Scandinavische land reizen na hun aankomst 10 dagen in quarantaine moeten. Ook Slovenië vraagt een quarantaine, van 14 dagen.

Wie naar het Verenigd Koninkrijk wil, moet een quarantaine van 14 dagen respecteren in Wales, Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Er moet ook een formulier met contactgegevens ingevuld worden.

Voor een aantal landen en regio’s geldt een verhoogde waakzaamheid. Dat betekent onder meer dat je er afstand moet houden, een mondmasker moet dragen waar nodig, goed je handen moet wassen en beter geen drukke plaatsen bezoekt. Wie naar België terugkeert uit zo een gebied, ondergaat best een coronatest en moet bij de minste twijfel of symptomen in quarantaine.

Het gaat onder meer om Luxemburg, Malta en Zweden. Maar ook om de regio’s Severen tsentralen, Yugoiztochen en Yuzhen tsentralen in Bulgarije, Île de France en de departementen du Nord, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Sarthe, Ile-et-Vilaine, Gard, Haute-Garonne, Loire, Haute-Savoie, Alpes-Maritimes en Bouches-du-Rhône in Frankrijk, de provincies Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Split-Dalmatië, Istrië en Zagreb in Kroatië, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland in Nederland, de deelstaten Opper-Oostenrijk en Wenen in Oostenrijk, de provincies Klein-Polen en Silezië in Polen, de Algarve en Grootstedelijk gebied Lissabon in Portugal, de regio’s Vest, București-Ilfov, Nord Est en Nord Vest in Roemenië, de regio Oost-Slovenië in Slovenië, de autonome regio van Madrid, de provincies Girona en Tarragona (autonome regio van Catalonië), de autonome regio van het Baskenland, de autonome regio van La Rioja, de provincie Soria (autonome regio van Castilla y Leon), de provincie Guadalajara (autonome regio van Castilla-La Mancha), de provincies Castellón en Valencia (autonome regio van Valencia), de autonome regio van Murcia, de provincie Almeria (autonome regio van Andalusia) en de Balearen in Spanje, de regio’s Praag, Midden-Bohemen, Jihovýchod en Moravië-Silezië in Tsjechië en ten slotte de kantons Graubünden, Zug en Schaffhausen in Zwitserland.

ROOD (reizen is niet mogelijk of toegelaten)

Belgische toeristen mogen niet naar Finland en Litouwen reizen. Voor Finland geldt wel een uitzondering als het gaat om familiebezoeken, zakenreizen en studenten. Je moet bij aankomst wel veertien dagen in quarantaine. Ook een aantal regio’s in Bulgarije, Frankrijk, Kroatië, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kleuren rood. Het gaat om Severoiztochen en Yugozapaden in Bulgarije, het departement Mayenne in Frankrijk, de provincie Vukovar-Srijem in Kroatië, de regio's centrum, zuidoosten, Zuid-Muntenia en Sud-Vest Oltenia in Roemenië, de autonome regio's Aragón en Navarra en de provincies Barcelona en Lleida (autonome regio van Catalonië) in Spanje, Leicester en Aberdeen in het Verenigd Koninkrijk en het kanton Genève in Zwitserland.

Wie toch uit deze gebieden zou terugkeren (als bijvoorbeeld de kleur verandert als je al ter plaatse bent) of uit een ander land buiten de Europese Unie of de Schengen-zone, moet een speciaal formulier invullen, een coronatest ondergaan en verplicht in quarantaine. Landen die niet in de bovenstaande lijsten zijn opgenomen, zijn sowieso verboden terrein voor toeristen.

VOOR IEDEREEN: Passenger Locator Formulier

Sinds 1 augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was ook een identificatieformulier invullen, de Public Health Passenger Locator Form. Dat moet binnen de 48 uur voor aankomst gebeuren.

