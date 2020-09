OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op vakantie (en hier niet): met uitzondering van twee ministaatjes kleurt geen enkel land nog helemaal groen KVDS KVE TT

02 september 2020

16u00 416 Update Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen een nieuwe update gegeven. Opmerkelijk daarbij is dat geen enkel land nog helemaal groen kleurt, met uitzondering van de ministaatjes Vaticaanstad en San Marino. Hongarije heeft dinsdag haar grenzen gesloten en kleurt rood. Slovakije kleurt oranje, want je moet er nu een coronatest afleggen voor je het land binnen mag. Een overzicht van waar je als Belgisch toerist nog naartoe mag en waar niet.



GROEN (reizen is mogelijk)

Belgische toeristen kunnen alleen nog zonder problemen naar San Marino en Vaticaanstad. Ter plaatse moeten de lokale instructies rond het coronavirus wel gevolgd worden. Met uitzondering van enkele regio’s waar een verhoogde waakzaamheid of zelfs een lockdown van kracht is (zie verder bij oranje en rood), kan je ook naar Bulgarije, Frankrijk, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje en Tsjechië.

ORANJE (reizen is mogelijk mits voorwaarden)

Belgen kunnen ook met vakantie naar een reeks andere landen, maar daarbij gelden voorwaarden. Het gaat om Cyprus (coronatest en registratie), Duitsland (coronatest, eventueel met quarantaine, voor inwoners van de provincie Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio's, zie verderop), Estland (quarantaine), Griekenland (coronatest en registratie), Ierland (quarantaine - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio’s, zie verderop), IJsland (dubbele coronatest met korte quarantaine of langere quarantaine én registratie), Letland (quarantaine en registratie), Liechtenstein (quarantaine), Litouwen (coronatest, quarantaine en registratie), Monaco (coronatest), Nederland (quarantaine voor inwoners van de provincie Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio’s, zie verderop), Noorwegen (quarantaine - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio’s, zie verderop), Slovakije (coronatest of quarantaine én registratie - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio’s, zie verderop), Slovenië (quarantaine - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio’s, zie verderop), het Verenigd Koninkrijk (quarantaine en registratie - er is ook een verhoogde waakzaamheid en zelfs een lockdown in een aantal regio’s, zie verderop bij oranje en rood) en Zwitserland (quarantaine - er is ook een verhoogde waakzaamheid in een aantal regio’s, zie verderop).

Voor een aantal landen en regio’s betekent de code oranje een verhoogde waakzaamheid omdat het aantal besmettingen er hoog is. Dat betekent onder meer dat je er afstand moet houden, een mondmasker moet dragen waar nodig, goed je handen moet wassen en beter geen drukke plaatsen bezoekt. Wie naar België terugkeert uit zo een gebied, ondergaat best een coronatest en moet bij de minste twijfel of symptomen in quarantaine. Het gaat onder meer om de volledige landen Cyprus, Griekenland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco en Zweden. Maar ook om de volgende gebieden:

- regio’s Noord Centraal, Zuid Centraal, Zuidwesten en Zuidoosten in Bulgarije.

- regio’s Opper-Beieren, Neder-Beieren, Darmstadt, Düsseldorf en Arnsberg in Duitsland.

- departmenten Seine-et-Marne (waartoe ook Disneyland Parijs behoort), Yvelines, Essone, Hauts-de-Seine en Val-d’Oise; departement Nord; departementen Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher en Indre-et-Loire; departement Côte d’Or; departement Seine-Maritime; departementen Meurthe-et-Moselle en Moselle; departementen Mayenne, Loire-Atlantique en Maine-et-Loire; departementen Finistère en Ille-et-Vilaine; departementen Aude, Gard en Pyrénées-Orientales; departementen Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Hautes-Pyrénées en Tarn; departementen Ain, Drôme, Isère, Rhône, Loire en Haute-Savoie; departementen Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Var en Vaucluse; departementen Doubs, Territoire de Belfort en Haute-Saône; departement Oise; departementen Bas-Rhin en Haut-Rhin; departementen Aube en Marne; departementen Gironde en Pyrénées-Atlantiques; departement Creuse; Guadeloupe; Martinique; La Réunion en Saint Martin in Frankrijk.

- Eastern en Midland in Ierland.

- regio Veneto in Italië.

- provincie en stad Zagreb en de provincies Bjelovar-Bilogora, Virovitica-Podravina, Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Karlovac, Sisak-Moslavina, Lika-Senj, Osijek-Baranja, Požega-Slavoniede, Primorje-Gorski Kotar, Istrië, Varaždin, Vukovar-Syrmië en Zadar in Kroatië

- provincies Noord Brabant, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland in Nederland

- Oslo en provincie Viken in Noorwegen.

- deelstaten Karinthië, Opper-Oostenrijk, Tyrol, Salzburg en Wenen in Oostenrijk.

- provincies Groot-Polen, Klein-Polen, Łódź, Mazovië, Opole, Pomeranië, Silezië, Subkarpaten, en regio Warschau in Polen.

- grootstedelijk gebied Lissabon in Portugal.

- regio’s Bratislava en West Slovakije in Slovakije.

- regio Oost-Slovenië in Slovenië.

- autonome regio Asturias; autonome regio Estremadure; autonome regio Murcia; autonome regio Valencia; provincies Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga en Sevilla (autonome regio Andalusia); provincies Àvila, León, Palencia, Segovia, en Zamora (autonome regio Castilla y Leon); provincies Albacete, Ciudad Real, Cuenca en Toledo (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Girona en Tarragona (autonome regio Catalonië); autonome regio Galicië; Fuerteventura, Gran Canaria en Lanzarote (autonome regio Canarische eilanden); Ceuta; Melilla in Spanje.

- regio's Praag, Midden-Bohemen, Midden-Moravië, Moravië-Silezië, Noordoosten, Zuidoosten en Zuidwest in Tsjechië.

- East Midlands, North East en North West England, North Eastern Scotland, Angus and Dundee City, Glasgow City en Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk.

- kantons Vaud, Valais, Genève, Freiburg, Solothurn, Neuchâtel, Bazel-Stad, Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Luzern, Uri, Schwyz & Zug in Zwitserland.

ROOD (reizen is niet mogelijk of toegelaten)

Belgische toeristen mogen niet naar Andora, Denemarken, Finland, Hongarije, Malta en Roemenië. Maar ook in een aantal aparte gebieden zijn ze niet welkom:

- regio Noordoosten in Bulgarije.

- Ville de Paris; Départementen Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe, Hérault, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Mayotte, Frans Guyana in Frankrijk.

- provincies Šibenik-Knin en Split-Dalmatië in Kroatië.

- Autonome regio Cantabrië; Autonome regio Aragón; autonome regio Balearen; autonome regio Baskenland; autonome regio Madrid; autonome regio Navarra; autonome regio La Rioja; provincië Almeria (autonome regio Andalusië); provincies Burgos, Soria, Salamanca en Valladolid (autonome regio Castilla y Leon); provincie Guadalajara (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Barcelona en Lleida (autonome regio Catalonië) in Spanje.

- Aberdeen in het Verenigd Koninkrijk.

Wie toch uit deze gebieden zou terugkeren (als bijvoorbeeld de kleur verandert als je al ter plaatse bent) of uit een ander land buiten de Europese Unie of de Schengen-zone, moet een speciaal formulier invullen, een coronatest ondergaan en verplicht in quarantaine. Landen die niet in de bovenstaande lijsten zijn opgenomen, zijn sowieso verboden terrein voor toeristen.

VOOR IEDEREEN: Passenger Locator Formulier

Sinds 1 augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was ook een identificatieformulier invullen, de Public Health Passenger Locator Form. Dat moet binnen de 48 uur voor aankomst gebeuren.

