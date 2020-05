OVERZICHT. Gunstige evolutie zet zich voort: meer mensen mogen ziekenhuis verlaten, ook fikse daling op intensieve TT

13 mei 2020

11u11 26 De coronacijfers in België blijven in gunstige zin evolueren. Maar liefst 205 coronapatiënten, bijna tien procent van het totale aantal, hebben de voorbije 24 uur de ziekenhuizen mogen verlaten, en slechts 70 nieuwe patiënten werden opgenomen. Ook op de afdelingen intensieve zorg gaat de daling verder: daar liggen nu 45 patiënten minder dan gisteren. Jammer genoeg vielen er ook 82 nieuwe overlijdens te noteren.

Met 70 nieuwe opnames zitten we wel boven het cijfer van gisteren, toen 43 nieuwe opnames werden geteld. Die stijging viel te verwachten, aangezien op woensdagen altijd hogere opnamecijfers worden gemeld door het weekendeffect dat dan niet meer speelt. Op de grafiek is de dalende trend duidelijk zichtbaar (8 procent in de laatste zeven dagen), bovendien zitten we nu voor de vijfde dag op rij onder de symbolisch belangrijke drempel van honderd opnames.



Met bovendien 205 ontslagen uit de ziekenhuizen, daalt ook de bezetting in hospitaalbedden fors, van 2.230 naar 2.014 (oranje lijn op onderstaande grafiek). Stilaan komt dus de drempel van 2.000 patiënten opnieuw in zicht, die op 25 maart werd overschreden.



De daling op intensieve zorg van 45 patiënten betekent dat daar nu nog 420 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). De langetermijntrend over zeven dagen toont een daling van 5 procent. 263 patiënten moeten beademd worden, een daling van 19.



Er werden ook 82 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 65 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.843 (zwarte lijn). Van die 82 overleden 29 mensen in het ziekenhuis en 53 in een woonzorgcentrum.

Met de 205 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 13.937 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



202 besmettingen, maar fors minder testen

Er zijn 202 nieuwe besmettingen genoteerd, een daling ten opzichte van de 330 van gisteren. Gemiddeld over de laatste zeven dagen is er een daling van 2 procent in het aantal vastgestelde besmettingen. Er werden gisteren wel slechts 9.706 testen gerapporteerd, tegenover tot 25.000 op sommige dagen vorige week. Gisteren meldde federaal minister Philippe De Backer dat er de laatste dagen minder tests worden afgenomen, deels door het weekendeffect, maar ook door het lagere aantal patiënten in de ziekenhuizen met COVID-19-symptomen.

In totaal werden meer dan 605.000 tests afgenomen.

Van de nieuwe vastgestelde besmette personen wonen er 150 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 19 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 53.981.