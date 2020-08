OVERZICHT. Groei nieuwe gevallen blijft afnemen, aantal overlijdens stijgt verder jv

15 augustus 2020

06u48

Bron: Sciensano 36 In de periode van 5 tot 11 augustus raakten gemiddeld 604 mensen per dag besmet met Covid-19 in ons land. Het gaat om een stijging met 5 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen, zo blijkt uit de jongste update van Sciensano. Gisteren lag het weekgemiddelde wel iets hoger, met afgerond 606 nieuwe besmettingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De groei van het aantal nieuwe gevallen in ons land blijft afnemen. Gisteren ging het nog om een stijging van 9 procent op weekbasis. Het aantal overlijdens blijft wel sterk toenemen.

Er werden op dinsdag 11 augustus 677 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Op maandag 10 augustus waren er 866 bevestigde besmettingen.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 11 augustus is dus nog niet definitief. Voor woensdag 12 augustus staan nu al 438 besmettingen in de tabellen. Voor 13 augustus gaat het voorlopig om 111 nieuwe infecties. Deze cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ziekenhuisopnames zijn gestegen naar gemiddeld 32,9 nieuwe opnames per dag tussen 8 en 14 augustus. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 26,7. In totaal werden al 18.644 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er lagen gisteren nog 310 (+1) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 80 (+6) op intensieve zorgen, 45 (+3) mensen moeten worden beademd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 77.113 mensen positief op Covid-19. Dat zijn er 922 meer dan gisteren.

Er overleden tussen 4 en 10 augustus gemiddeld elke dag 6,4 coronapatiënten aan Covid-19. Dat is een toename met 96 procent op weekbasis. In totaal bezweken in ons land reeds 9.924 zieken aan de gevolgen van het longvirus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Wat is een leefbare corona-aanpak voor ons? “Als de Vlaming 120 km/u mag, rijdt hij 130. Hou daar rekening mee” (+)