OVERZICHT. Gemiddeld zes coronadoden per dag, alweer meer ziekenhuisbedden ingenomen IB HAA

01 oktober 2020

05u27

Bron: Belga 18 In de week van 21 tot 27 september zijn er in België gemiddeld 1.561,3 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal overlijdens door corona stijgt naar gemiddeld 6 per dag. Ook het gemiddelde aantal hospitalisaties neemt weer toe.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen blijft toenemen, maar de stijging verloopt al enkele dagen minder fors. Gisteren meldde Sciensano nog een stijging van 9 procent, dinsdag was dat nog 11 procent.

Volgens de laatst bekende dagcijfers zijn er op zondag 27 september 505 besmettingen vastgesteld, 834 op zaterdag 26 september en 1.480 op 25 september. De cijfers van ná 27 september zijn nog niet definitief en zullen de komende dagen nog worden aangevuld, voorlopig gaat het voor maandag 28 september om 1.732 besmettingen en 356 op dinsdag 29 september. Die cijfers zullen de komende dagen nog oplopen.



Sinds het begin van de epidemie is intussen bij 118.452 mensen in België het coronavirus vastgesteld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De positiviteitsratio of het aantal mensen dat positief blijkt bij een coronatest, neemt eveneens toe. Gemiddeld werd bij 5,3 procent van de tests een besmetting vastgesteld.

De voorbije dagen leek het aantal ziekenhuisopnames op een plateaufase te zijn beland, met een gemiddelde dat rond de 64 opnames per dag schommelde. Maar intussen stijgt dat cijfer opnieuw: in de afgelopen week werden er gemiddeld 69 coronapatiënten per dag gehospitaliseerd. Gisteren werden 86 nieuwe patiënten opgenomen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook de totale bezetting in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. In totaal liggen nu 738 Covid-19-patiënten in de hospitalen, waarvan 157 op intensieve zorgen. Een week geleden ging het nog om 602 patiënten in de ziekenhuizen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Overlijdens

Het aantal overlijdens steeg dan weer tot gemiddeld 5,6 per dag. Dat zijn er 1,9 meer dan het gemiddelde van een week geleden. Er zijn in totaal al 10.016 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus. Dat zijn vijftien sterfgevallen meer dan gisterenmorgen werd gemeld, toen in ons land de trieste kaap van 10.000 coronadoden werd gerond.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

“We laten dat virus ons plezier niet vergallen”: studenten getuigen over hun eerste weken op kot in coronatijd (+)

Na het applaus van de burger komen nu de centen van de regering: “Er zal een moedige minister van Volksgezondheid nodig zijn” (+)