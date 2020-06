OVERZICHT. Gemiddeld nog 93 besmettingen per dag, 16 opnames in de ziekenhuizen TT

24 juni 2020

11u05 52 Er worden gemiddeld nog 93 besmettingen per dag met het coronavirus opgetekend, tegenover 89 gisteren. In de ziekenhuizen worden gemiddeld 16 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren ging het om 12 opnames. Het gemiddeld aantal overlijdens ligt op 5.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sciensano publiceert sinds gisteren in zijn dagelijkse rapporten om 11 uur vooral de weektrends in de coronabesmettingen. Op die manier kan de evolutie van het epidemie beter opgevolgd worden, klinkt het. Ook worden op die manier dagelijkse schommelingen door bijvoorbeeld het weekendeffect uitgevlakt. De voortgang van de epidemie is voortaan te volgen aan de hand van het voortschrijdend gemiddelde over zeven dagen. Die resultaten worden dan weer vergeleken met de cijfers van de week ervoor.

Cijfers van de dagelijkse meldingen worden niet meer expliciet weergegeven, maar vallen wel af te leiden uit de totalen te vergelijken met die van de dag ervoor.

Gemiddeld nog 93 besmettingen per dag

Wat het aantal besmettingen betreft staat het totaal nu op 60.898, tegenover 60.810 gisteren. Dat betekent dus dat er de voorbije 24 uur 88 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het gaat niet enkel om vaststellingen die gisteren gebeurden, maar ook in de dagen daarvoor en nu pas bij Sciensano binnenlopen.

Gemiddeld worden er nu 93 besmettingen per dag vastgesteld in de laatste week, tegenover 104 in de week ervoor. Dat is een daling van 10 procent op een week tijd. Het laatst beschikbare dagcijfer, besmettingen die op die dag zelf werden geregistreerd, toont 44 besmettingen op 20 juni, maar dat cijfer kan de komende dagen nog worden bijgewerkt. Het cijfer dat gisteren voor 19 juni werd gegeven, 107 besmettingen, werd bijvoorbeeld vandaag ook naar boven aangepast naar 114.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

16 ziekenhuisopnames gemiddeld

In de ziekenhuizen werden gisteren 12 mensen opgenomen. Het aantal opnames per dag is zo verder gedaald tot gemiddeld 16 in de laatste week, tegenover 20 in de week daarvoor. Dat is een daling van 20 procent.

In de ziekenhuizen lagen er gisteren nog 281 patiënten, tegenover 371 een week eerder, een daling van 24 procent. Ook op intensieve zorgen is er een daling op te merken, van 67 een week geleden tot 41 gisteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

5 overlijdens gemiddeld

Er werden in totaal sinds het begin van de epidemie 9.722 overlijdens gerapporteerd, een stijging van 9 overlijdens tegenover gisteren. Het aantal overlijdens per dag ligt nu op gemiddeld 5 in de laatste zeven dagen, een bijna halvering tegenover de zevendaagse periode daarvoor. Het laatste dagcijfer ligt op 3 overlijdens die plaatsvonden op 20 juni.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.