OVERZICHT. Gemiddeld nog 85 besmettingen met coronavirus per dag

jv

02 juli 2020

07u05

0

Er worden gemiddeld 84,7 of afgerond 85 besmettingen per dag met het coronavirus opgetekend, dat is een daling van 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal werden in ons land nu al 61.598 positieve besmettingsgevallen gemeld, dat zijn er 89 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.