OVERZICHT. Gemiddeld nog 477 nieuwe besmettingen met coronavirus per dag HAA

28 augustus 2020

06u46

Bron: Belga, Sciensano 34 Het gemiddelde aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen met het coronavirus per dag neemt verder af in België. In de periode van 18 tot 24 augustus bedroeg het daggemiddelde wel nog 477,1 nieuwe infecties, zo bli jkt uit de dagelijkse cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het gaat om een daling met 7 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Er zijn nu in totaal 83.500 besmettingen gerapporteerd in België.

Op maandag 24 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, werden 593 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Daar speelt het weekendeffect: mensen gaan vaak pas na het weekend naar de dokter. Ter vergelijking: op zondag 23 augustus waren er 115 bevestigde besmettingen, de dag daarvoor 200.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 24 augustus is dus nog niet definitief. Voor dinsdag 25 augustus staan nu al 402 besmettingen in de tabellen, voor woensdag 26 augustus 128. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er waren gemiddeld 18,7 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 21 en 27 augustus. Dat is opnieuw een daling tegenover een week eerder, toen dat gemiddelde nog 28 bedroeg. In totaal werden al 18.945 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er lagen gisteren 258 (-3) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 82 (+1) op intensieve zorgen. Er moeten 42 (+2) mensen worden beademd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de week van 18 tot 24 augustus stierven dagelijks gemiddeld 5,7 (afgerond 6) mensen aan het virus. Dat is een daling. Een week eerder bedroeg het gemiddelde aantal overlijdens per dag op weekbasis nog 9,8 (afgerond 10). Volgens de laatste cijfers zijn er inmiddels 9.884 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus in België.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Rapport bewijst: België is geen nummer 1 qua coronadoden (+)

Zelfstandigen kunnen helft facturen niet op tijd betalen: “We moeten stoppen met enkel naar virologen te luisteren” (+)