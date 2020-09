OVERZICHT. Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames stijgt tot 50 per dag, ook aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen IB JV

22 september 2020

05u39

Bron: Belga 10 Tussen 15 en 21 september werden gemiddeld 50 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een coronabesmetting. Dat zijn er bijna 19 meer dan in vorige zevendaagse periode, zo blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Ook het aantal besmettingen blijft stijgen. In de week van 12 tot 18 september zijn in België gemiddeld 1.231,6 besmettingen per dag geregistreerd, wat neerkomt op een stijging met 51 procent. Sinds het begin van de coronacrisis telde ons land intussen al 103.392 positieve gevallen.

Op vrijdag 18 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 1.282 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op donderdag 17 september, waren er dat nog 1.410, en op woensdag 16 september 1.699.



Het aantal besmettingen van na 18 september is nog niet definitief, maar voor zaterdag 19 september staan er nu wel al 317 besmettingen in de tabellen, voor zondag 20 september gaat het voorlopig om 66. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.



Tests

Elke dag worden er nu gemiddeld tussen de 34.000 en 35.000 tests uitgevoerd. Woensdag waren het er zelfs meer dan 46.000 tests.



Dat stijgend aantal tests verklaart echter niet volledig het toenemend aantal besmettingen, zo blijkt uit de ‘positiviteitsratio’. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het cijfer ondertussen op 3,52 procent staat. Gisteren was dat 3,53 procent, het hoogste sinds eind april toen er nog veel minder getest werd.

Tussen 5 en 18 september bedroeg de besmettingsgraad 124,7 per 100.000 inwoners, een stijging met 117 procent.



Ziekenhuizen

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan. Tussen 15 en 21 september kwamen er gemiddeld 50 hospitalisaties per dag bij, een week geleden waren dat er nog 31,4 per dag. Gisteren (maandag) werden 63 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, zondag 48, zaterdag waren dat er 54, vrijdag 46.

Sinds het begin van de epidemie zijn al 19.695 mensen in het ziekenhuis beland.



Er liggen nu volgens de cijfers van Sciensano 486 patiënten in het ziekenhuis, een verdere stijging tegenover gisteren (428 patiënten). 87 mensen liggen op intensieve zorgen, tien meer dan de dag ervoor.



Overlijdens

Het aantal overlijdens bleef stabiel, met een gemiddelde van 2,4 sterftegevallen per dag tussen 12 en 18 september. In ons land zijn sinds het begin van de coronacrisis 9.950 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.



