OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen daalt amper RL TTR

05 september 2020

05u43

Bron: Belga 16 De dalende curve van het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen lijkt af te vlakken. Gemiddeld waren er dagelijks 445 nieuwe gevallen gedurende de jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn. Dat is nog slechts een daling met -1 procent, blijkt zaterdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.



De teller van het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie staat nu op 87.174. Dat zijn er weer 630 meer dan gisteren. Op dinsdag 1 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 445 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Op maandag 31 augustus waren er nog 446 bevestigde besmettingen, op zondag 30 augustus waren er 443. Daar speelde het weekendeffect.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 1 september is dus nog niet definitief. Voor woensdag 2 september staan er al 420 besmettingen in de tabellen, voor 3 september gaat het voorlopig om 132. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Brussel telde met 784 gevallen in zeven dagen het hoogste aantal bevestigde besmettingen, al zijn dat er 57 minder dan de week ervoor. Antwerpen kende de grootste daling (-132 tot 565), Luik de grootste stijging (+122 tot 311). Ook in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, Namen en Luxemburg stijgt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen.



Afgezet tegenover het inwonersaantal blijft Brussel gemiddeld meer dan dubbel zoveel dagelijks nieuwe besmettingen tellen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen er nu elke dag gemiddeld 9,19 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer verder gedaald naar 4,32.



Het aantal ziekenhuisopnames in ons land bedroeg gemiddeld 16 per dag tussen 29 augustus en 4 september. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 18. Sinds 15 maart werden 19.073 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



In totaal liggen in ons land nog 215 (+6) coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 52 (-6) op intensieve zorg.



Het gemiddelde aantal dagelijkse overlijdens daalde in diezelfde periode met 29 procent tot 3,4. Ons land telt nu in totaal 9.901 dodelijke slachtoffers van het coronavirus.



