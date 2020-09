OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt met 29 procent in België RL TTR

12 september 2020

05u30

Bron: Belga 26 Tussen 2 september en 8 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 588. Dat is een stijging met 29 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt deze ochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Voor de zevende dag op rij toont het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen een stijging. Het totale aantal infecties sinds het begin van de epidemie komt daarmee uit op 91.537 gerapporteerde gevallen.

Vrijdag was er nog sprake van een toename van 22 procent en sprak viroloog Steven Van Gucht van Sciensano van "een kleine versnelling in de toename". Die versnelling lijkt zich dus verder door te zetten.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat gezondheidsinstituut Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 8 september is dus nog niet definitief. Voor woensdag 9 september staan er nu al 622 besmettingen in de tabellen, voor donderdag 10 september gaat het voorlopig om 110. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 22,3, een stijging met 6,6 procent. In totaal zijn in ons land 19.239 opgenomen wegens Covid-19.



Het aantal doden blijft wel nog licht dalen, met 0,9 procent naar 2,6. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.919. In ons land zijn er momenteel 63,5 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, ofwel een stijging van 8 procent.



Er lagen gisteren nog 254 (+5) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 67 (+2) op de intensieve zorg.



