OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen daalt naar 440 per dag

03 september 2020

05u09

Bron: Belga, Sciensano 5 Tijdens de week vanaf 24 tot en met 30 augustus werden er dagelijks gemiddeld 439,9 (afgerond 440) nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een daling met 11 procent tegenover de zevendaagse periode ervoor, zo tonen de jongste gegevens van Sciensano. Ook het aantal hospitalisaties en overlijdens daalt verder.



De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 85.911. Dat zijn er 424 meer dan gisteren. Op zondag 30 augustus, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 114 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Wellicht is daar sprake van een weekendeffect. Op zaterdag 29 augustus waren er nog 184 bevestigde besmettingen, op vrijdag 28 augustus dan weer 590.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 30 augustus is dus nog niet definitief. Voor maandag 31 augustus staan er al 411 besmettingen in de tabellen, voor 1 september gaat het voorlopig om 48. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Het aantal ziekenhuisopnames in ons land bedroeg gemiddeld 16,7 per dag tussen 27 augustus en 2 september. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 18,7. Sinds 15 maart werden 19.044 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



In totaal liggen in ons land nog 221 (-5) coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 60 (-8) op intensieve zorgen. 39 (+1) mensen moeten worden beademd.



Tijdens de week vanaf 24 tot en met 30 augustus overleden gemiddeld 3,9 personen per dag aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een daling met 36 procent. Het totale dodental sinds het start van de epidemie bedraagt nu 9.898.



