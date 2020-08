OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in België daalt sneller met 13 procent RL HAA

29 augustus 2020

06u30

Bron: Belga 0 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus is gedaald met 13 procent. Tussen 19 en 25 augustus waren er gemiddeld 444,7 (afgerond 445) nieuwe infecties, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano.

De voorbije drie dagen was die indicator wat minder sterk gezakt, met 7 of 8 procent, maar nu gaat het weer sneller. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 83.952.

Op dinsdag 25 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, werden 480 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Op maandag 24 augustus waren er nog 593 bevestigde gevallen, de dag ervoor 115. Hier speelt een weekendeffect: mensen stellen een bezoek aan de dokter vaak uit tot na het weekend.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 25 augustus is dus nog niet definitief. Voor woensdag 26 augustus staan nu al 376 besmettingen in de tabellen, voor donderdag 27 augustus 107. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



De cijfers van de ziekenhuisopnames gaan terug tot en met gisteren. Uit de data van Sciensano blijkt dat er tussen 22 en 28 augustus gemiddeld 17,4 nieuwe hospitalisaties waren. Dat is opnieuw een daling tegenover een week eerder, toen dat gemiddelde nog 26 bedroeg.

In de Belgische ziekenhuizen werden reeds 18.963 coronapatiënten opgenomen. Dat gebeurde vooral tijdens de eerste golf in maart en april.



Er lagen gisteren 253 (-5) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 77 (-5) op intensieve zorgen. Er moeten 44 (+2) mensen worden beademd.



Er zijn sinds in België tot nu toe 9.886 mensen gestorven aan Covid-19. In de periode van 19 tot 25 augustus bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag 4,9. Dat is een daling met 51 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.



