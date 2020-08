OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in België daalt met 8 procent RL JV

26 augustus 2020

05u10

Bron: Belga, Sciensano 14 Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de tiende dag op rij gedaald. In de week van 16 tot en met 22 augustus werden gemiddeld 490,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 8 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt uit de update van de gegevens van Sciensano.



Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen op weekbasis blijft afnemen. Al is de daling van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 16 en 22 augustus in vergelijking met een week eerder nog maar acht procent. Gisteren was dat nog 15 procent.



Er werden op zaterdag 22 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, 186 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Daar speelt het weekendeffect. Op woensdag 21 augustus waren er 488 bevestigde besmettingen, de dag daarvoor 575.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 22 augustus is dus nog niet definitief. Voor zondag 23 augustus staan nu 107 besmettingen in de tabellen, voor maandag 24 augustus 121. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.

Per provincie

In totaal zijn er in België al 82.447 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Dat zijn er 355 meer dan gisteren. Tegenover een week geleden steeg het aantal nieuwe besmettingen per dag vooral nog in Brussel (blauwe lijn op de grafiek hieronder). Dat zijn er nu gemiddeld 128 per dag, terwijl de provincie Antwerpen (rode lijn) nu een gemiddelde van afgerond 105 nieuwe besmettingen per dag laat zien. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de provincie Antwerpen al enkele dagen geleden voorbijgestoken in het aantal nieuwe besmettingen. Omdat dat aantal in Brussel ongeveer hetzelfde is als de week voordien, lijkt er een plateau bereikt te zijn, want de cijfers dalen niet.



Afgezet tegenover het inwonersaantal blijft Brussel gemiddeld meer dagelijks nieuwe besmettingen tellen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen er nu elke dag gemiddeld 10,51 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer nu 5,59.



Er waren gemiddeld 21,9 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 19 en 25 augustus. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van een week eerder, toen dat gemiddelde nog 29,7 bedroeg. In totaal werden al 18.907 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 282 320 (-38) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 85 (-4) op intensieve zorgen. 45 mensen moeten worden beademd, evenveel als gisteren werd gemeld.



Het aantal bijkomende overlijdens daalt ook. Er stierven op een week tijd gemiddeld 6,7 mensen per dag aan Covid-19. Dat is een daling van 36 procent. Het totale dodental in ons land staat intussen op 9.878. Dinsdag waren dat er nog 9.996, maar intussen zijn 121 overlijdens uit de statistieken verdwenen. Aanleiding zijn nieuwe data over de overlijdens in Vlaamse rusthuizen, zo raakte dinsdag bekend.



