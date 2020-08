OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt voor zevende dag op rij jv

23 augustus 2020

06u39

Bron: Sciensano 12 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België op weekbasis is voor de zevende dag op rij gedaald. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. In de week van 13 tot en met 19 augustus werden gemiddeld nieuwe 507,9 besmettingen per dag geregistreerd, een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder. Ook het aantal opnames in de ziekenhuizen daalt, maar het gemiddeld aantal doden per dag blijft toenemen.

Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen op weekbasis is nu al zeven dagen op rij aan het afnemen. Gisteren was er een daling met 17 procent van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 12 en 18 augustus in vergelijking met een week eerder. Vandaag ligt die daling op weekbasis op 15 procent.

Er werden op woensdag 19 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, 573 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Op dinsdag 18 augustus waren er 724 bevestigde besmettingen, de dag daarvoor 705.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 19 augustus is dus nog niet definitief. Voor donderdag 20 augustus staan nu al 452 besmettingen in de tabellen, voor vrijdag 21 augustus 108. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Er is wel nog altijd sprake van een stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest. In een week tijd werden daar 898 besmettingen vastgesteld (gemiddeld 128,3 per dag), 76 meer dan een week eerder. Ook in de provincies Vlaams-Brabant (+57 gevallen) en Henegouwen (+23) is het virus in opmars. In de provincie Antwerpen werden op een week tijd nog 794 besmettingen bevestigd (gemiddeld 113,4 per dag), 416 minder dan de week daarvoor.



Afgezet tegenover het inwoneraantal telt Brussel al enkele dagen gemiddeld meer dagelijks nieuwe besmettingen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen nu elke dag gemiddeld 10,53 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer gedaald naar 6,07.



Er waren gemiddeld 26 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 16 en 22 augustus. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 33,7. In totaal werden al 18.863 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 310 (-2) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 85 (+11) op intensieve zorgen, 47 mensen moeten worden beademd, evenveel als de dag ervoor.



In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 81.468 mensen positief op Covid-19. Dat zijn er 574 meer dan gisteren.

Tussen 13 en 19 augustus waren er gemiddeld 9,7 overlijdens per dag, 31 procent meer dan een week eerder. In totaal kwamen er al 9.988 mensen om door het virus, drie meer dan gisteren was aangegeven.



