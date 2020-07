OVERZICHT. Gemiddeld aantal coronabesmettingen stijgt opnieuw fors: 127 of toename met 46 procent HAA

18 juli 2020

07u12 230 Er worden gemiddeld weer 127,4 (of afgerond 127) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een fikse stijging met 46 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Het is de tiende stijging op rij. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.



De voorbije week (8 juli tot 14 juli) waren er dagelijks gemiddeld 127,4 nieuwe besmettingen. Dat is een stijging met 46 procent tegenover de week voordien, toen er gemiddeld 87 nieuwe besmettingen per dag waren.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 185 besmettingen die werden geregistreerd op dinsdag 14 juli. Een dag eerder waren er 219 nieuwe gevallen, de dag daarvoor 43. Sciensano meldt in haar dashboard ook cijfers voor de dagen erna (202 besmettingen op 15 juli en 40 op 16 juli). Die gegevens zijn nog niet volledig en zullen de komende dagen allicht nog aangepast worden.

Het totaal aantal besmettingen met Covid-19 in ons land staat nu op 63.499. Dat zijn er 261 meer dan de 63.238 die gisteren werden gemeld. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 13,1 gevallen.

In de week van 10 tot en met 16 juli is het besmettingsgetal van het nieuwe coronavirus in ons land gestegen naar 1,033, zo maakte Sciensano gisteren bekend. Het reproductiegetal wordt berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames en gaat gepaard met een onderwaarde van 0,810 en een bovenwaarde van 1,292.



Het gemiddelde aantal hospitalisaties op weekbasis was 10 (van 10 juli tot 16 juli) en was ook 10 voor de periode van 11 tot 17 juli. Gisteren werden 8 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Een dag eerder waren dat er 12. Het totale aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus ligt op 17.946. In de ziekenhuizen krijgen nu nog 145 patiënten verzorging, waarvan 28 op de afdelingen intensieve zorg.



Het gemiddeld aantal overlijdens op weekbasis is met 35 procent gedaald tot 1,6 per dag. Het laatste bevestigde dagcijfer geeft twee overlijdens voor dinsdag 14 juli. Het virus eiste in ons land in totaal nu al 9.800 mensenlevens.



