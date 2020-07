OVERZICHT. Gemiddeld aantal coronabesmettingen in week tijd blijft sterk stijgen Joeri Vlemings

19 juli 2020

10u18

Bron: Sciensano 0 Er worden gemiddeld weer 142,9 (of afgerond 143) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging met 61 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Het is al de elfde stijging op rij. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt nu licht. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De voorbije week (9 juli tot en met 15 juli) waren er dagelijks gemiddeld 142,9 nieuwe besmettingen. Dat is een stijging met 61 procent tegenover de week voordien, toen er gemiddeld 88,7 nieuwe besmettingen per dag waren.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 241 besmettingen die werden geregistreerd op woensdag 15 juli. Een dag eerder waren het er 189, de dag daarvoor 219. De cijfers van de dagen erna zijn nog niet volledig en zullen de komende dagen nog stijgen. Het totaal aantal besmettingen met Covid-19 in ons land staat nu op 63.706, 207 meer dan de 63.499 van gisteren.

Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 14,1 gevallen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook het aantal opnames stijgt licht: van een gemiddelde van 10,1 (van 4 juli tot 10 juli) naar 10,3 hospitalisaties voor de periode van 11 tot 17 juli . Vrijdag werden 8 patiënten opgenomen. Dat brengt het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus op 17.946. Zondag en maandag worden geen nieuwe cijfers gemeld. In de ziekenhuizen liggen nu nog 145 patiënten, waarvan 28 op de afdelingen intensieve verzorging.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de overlijdens daalt het gemiddelde lichtjes van 2,3 naar 2,1 per dag. Het laatste bevestigde dagcijfer ligt op 5 overlijdens op woensdag 15 juli. Het virus eiste in ons land in totaal nu al 9.800 mensenlevens.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De cijfers blijven de hoogte ingaan. Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land komt vanochtend bijeen om de toestand te bespreken.

Sciensano herinnert eraan dat het in deze fase belangrijk is om de maatregelen te blijven volgen, om zo de stijging af te remmen. Het gezondheidsinstituut roept iedereen op om mee te helpen vermijden dat de epidemie opnieuw opflakkert en om de basisprincipes toe te passen “om jezelf en je familie te beschermen”. De regels zijn gekend: was regelmatig je handen, hou 1,5 meter afstand van anderen, draag een mondmasker als afstand houden niet mogelijk is of waar het nu gevraagd wordt, spreek maximaal met 15 verschillende personen per week af en doe dat indien mogelijk in de buitenlucht. Ben je ziek, blijf dan thuis en bel uw huisarts.