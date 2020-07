OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen stijgt opnieuw met 2 procent

13 juli 2020

Bron: Sciensano

Er worden gemiddeld nog 90,3 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is opnieuw een lichte stijging met twee procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen (gemiddeld 88,1 nieuwe besmettingen per dag). Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.