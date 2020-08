OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen stijgt naar 587,7 per dag, maar groei vertraagt redactie

11 augustus 2020

07u42 9 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus in België blijft opnieuw toenemen, maar de groei vertraagt. Tussen 1 en 7 augustus ging het om gemiddeld 587,7 gevallen (bijna 588) per dag. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Sciensano. De voorbije week werden gemiddeld 26,7 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, wat neerkomt op een stijging in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

Het gemiddelde aantal nieuwe infecties is inmiddels verder gestegen tot 587,7 per dag (bijna 588) in de periode van zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 augustus. Het gaat concreet om een stijging met 11 procent op weekbasis. Gisteren ging het nog om een stijging met 16 procent op weekbasis, dus de stijging lijkt opnieuw af te nemen.

Op dinsdag 4 augustus werden 784 nieuwe positieve gevallen vastgesteld, en op maandag 3 augustus 747 nieuwe gevallen. Dat zijn de hoogste dagcijfers sinds eind april. Op donderdag 6 augustus waren er 739 bevestigde besmettingen en op vrijdag 7 augustus 681.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 7 augustus is dus nog niet definitief. Voor 8 augustus staan nu al wel 215 besmettingen in de tabellen. Dat cijfer zal de komende dagen nog fors worden bijgesteld.

In totaal zijn nu al zeker 74.620 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 468 meer dan het aantal dat gisteren werd gemeld. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om de nieuwe besmettingen die op één dag werden gerapporteerd, maar ook om correcties van eerdere dagen die Sciensano doorvoerde.

Ziekenhuisopnames

De voorbije week werden gemiddeld 26,7 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Een week geleden werden gemiddeld 24,4 mensen per dag gehospitaliseerd. Gisteren werden 33 nieuwe patiënten opgenomen. Een dag eerder waren dat er 20. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel dan het aantal besmettingen. Dat komt omdat het virus nu vooral jonge mensen treft en die worden minder snel ernstig ziek dan ouderen.

Er liggen momenteel 312 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg stijgt van 58 een week geleden naar 69 gisteren. Een dag eerder waren dat er ook 67.

Overlijdens

Het aantal overlijdens stijgt naar 4 sterfgevallen per dag, een toename met 56 procent op weekbasis. Er zijn in totaal 9.879 mensen overleden aan Covid-19. Het laatst bekende dagcijfer ligt op 3 overlijdens op 10 augustus.