OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen stijgt boven 300 per dag, aantal hospitalisaties neemt verder toe HAA

28 juli 2020

07u02

Bron: Sciensano, Belga 13 Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is gestegen naar 311,4 tussen 18 en 24 juli. In vergelijking met een week eerder is dat een stijging met 69 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt verder toe, zo blijkt uit het online dashboard van Sciensano.

Vanaf 18 juli tot en met 24 juli werden er gemiddeld 311,4 (afgerond 311) nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 69 procent in vergelijking met het zevendaagse gemiddelde in de periode van 11 juli tot en met 17 juli. Er waren toen gemiddeld 183,9 (afgerond 184) nieuwe gevallen per dag. Het is de 22ste dag op rij dat de cijfers stijgen.

Op vrijdag 24 juli werden 454 positieve gevallen vastgesteld, op donderdag 23 juli waren dat er 417. Een dag eerder lag het aantal nieuwe besmettingen nog boven de 500.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. De cijfers van ná 24 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog aangepast worden. Voor 25 juli juli en 26 juli staan er voorlopig 149 en 42 nieuwe besmettingen in de tabellen.

Voor heel het land zijn de voorbije twee weken per 100.000 inwoners 30,2 besmettingen vastgesteld. Gisteren lag dat getal voor die belangrijke parameter nog ruim onder de drempel van 30, op 26,9.

In totaal zijn er in ons land nu 66.428 besmettingen geteld, of 402 meer dan de 66.026 besmettingen die gisteren nog gemeld werden door Sciensano.



Het aantal ziekenhuisopnames is ook opnieuw gestegen, met 76 procent tot gemiddeld 18,1 (afgerond 18). Het totaal aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus ligt nu op 18.132. Gisteren werden 24 nieuwe patiënten opgenomen. Een dag eerder waren dat er 14.



Er liggen momenteel 221 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 181 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 36 een week geleden naar 52 gisteren.



Wat betreft het aantal doden is er weer een daling opgetekend: -24 procent, naar dagelijks gemiddeld 2,3 overlijdens voor de periode vanaf 18 juli tot en met 24 juli. In totaal overleden al 9.822 mensen in ons land aan Covid-19.



