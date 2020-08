OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft aan zelfde tempo vertragen, bekijk hier de cijfers per provincie JV TT

20 augustus 2020

10u00

Bron: Sciensano 30 Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus op weekbasis is in ons land voor de vierde dag op rij gedaald. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Sciensano. Tussen 10 en 16 augustus waren er per dag gemiddeld 534,6 (afgerond 535) besmettingen. Dat is 13 procent minder dan een week eerder. De daling is een gevolg van de cijfers in Antwerpen, in Brussel is er op weekbasis nog altijd een stijging van het aantal gevallen. Het gemiddeld aantal nieuwe overlijdens ligt anderhalve keer hoger ten opzichte van een week eerder.



De groei van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen op weekbasis is al enkele dagen aan het afnemen. Gisteren was er ook een daling met 15 procent van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 9 en 15 augustus in vergelijking met een week eerder.

Er werden op zondag 16 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, 133 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Op zaterdag 15 augustus waren er 162 bevestigde besmettingen, de dag daarvoor 582. In het weekend gaan mensen minder snel naar de dokter en worden er ook minder gevallen geregistreerd, bovendien was 15 augustus ook een feestdag.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van ná 16 augustus is dus nog niet definitief. Voor maandag 17 augustus staan nu al 533 besmettingen in de tabellen, voor dinsdag 18 augustus 118. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Per provincie

In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 79.479 mensen positief op Covid-19. Dat zijn er 582 meer dan gisteren. Tegenover een week geleden steeg het aantal nieuwe besmettingen per dag vooral nog in Brussel (blauwe lijn op de grafiek hieronder). Het valt nog af te wachten of de knik in de curve het begin van een stabilisatie is, of het effect van het weekend met de feestdag van 15 augustus.

De provincie Antwerpen (rode lijn) laat nog altijd de meeste nieuwe besmettingen zien, gemiddelde 138 per dag nu, maar de trend is sinds een week wel duidelijk dalend. In Vlaams-Brabant blijft het cijfer stabiel (33 besmettingen per dag), terwijl de curve in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg verder daalt.



Afgezet tegenover het inwoneraantal telt Brussel nu gemiddeld meer dagelijks nieuwe besmettingen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen nu elke dag gemiddeld 9,64 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer gedaald naar 7,39.



30,4 opnames per dag

Er waren gemiddeld 30,4 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 13 en 19 augustus. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 31. In totaal werden al 18.789 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 334 (-1) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 83 (-6) op intensieve zorgen, 48 mensen moeten worden beademd, evenveel als de dag ervoor.



10,4 overlijdens per dag

Tussen 10 en 16 augustus waren er gemiddeld 10,4 overlijdens per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een week eerder (+152 procent). Mogelijk hebben ook de extreme hitte en de verhoogde ozonconcentraties van de vorige week - risicofactoren voor oudere mensen - bijgedragen tot een hoger sterftecijfer.

In totaal kwamen al 9.969 mensen om met het coronavirus.



