OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen neemt verder toe tot 215,6 per dag redactie

25 juli 2020

06u36 18 Het gemiddeld aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in de week van 15 tot 21 juli toegenomen tot 215,6 per dag. Het gaat om een stijging met 63 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt deze ochtend uit de gegevens van het online dashboard van Sciensano. Het is al de zeventiende stijging op rij. Het cijfer van vorige maandag is nog verder gestegen: er werden dan in totaal 426 besmettingen opgetekend. Ook de hospitalisaties gaan weer in stijgende lijn.



Het aantal nieuwe besmettingen is wel minder snel toegenomen. In de week tot en met 20 juli was er nog sprake van een stijging met 89 procent tegenover de voorgaande periode van zeven dagen.



Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners zit in de lift: in de periode van twee weken tot en met 21 juli gaat het om 21,2 gevallen. Daags tevoren ging het om 20,6 gevallen voor de veertien dagen tot 20 juli.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. De cijfers van na 21 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog fors stijgen. Voor dinsdag 22 juli en woensdag 23 juli staan er voorlopig 3 08en 79 nieuwe besmettingen in de tabellen.

De teller van het aantal besmettingen staat nu op 65.199. Dat zijn er 352 meer dan de 64.847 die Sciensano vrijdag rapporteerde. Het reproductiegetal -de mate waarin zieke personen anderen besmetten- blijft voorlopig stabiel: op 20 juli lag dat cijfer op 1,32. Het gaat daarbij om een schatting met een betrouwbaarheidsinterval tussen 1,08 en 1,6.

Op basis van de laatst bekende cijfers bedraagt het aantal nieuwe hospitalisaties gemiddeld 12,1 (van 15 tot 21 juli), een stijging van 25 procent. Dat brengt het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus op 18.073. Gisteren werden 28 nieuwe patiënten opgenomen, het hoogste aantal sinds de tweede golf van start ging.



