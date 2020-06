OVERZICHT. Gemiddeld 89 nieuwe coronabesmettingen per dag, 5 overlijdens en 18 opnames in ziekenhuizen TT

23 juni 2020

11u00 30 Gemiddeld worden er per dag 89 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in België. Dat meldt het federale wetenschappelijke instituut Sciensano, dat vanaf vandaag trends van de laatste zeven dagen rapporteert in plaats van dagcijfers. In de ziekenhuizen worden er per dag 18 mensen opgenomen, en er sterven gemiddeld 5 mensen per dag aan COVID-19.



Sciensano publiceert in zijn dagelijkse rapporten om 11 uur niet langer alle dagcijfers rond het coronavirus, maar wel weektrends op basis van een gemiddelde over de laatste zeven dagen. Op die manier kan de evolutie van het epidemie beter opgevolgd worden, klinkt het. Ook worden op die manier dagelijkse schommelingen door bijvoorbeeld het weekendeffect uitgevlakt.



De voortgang van de epidemie is voortaan dan ook te volgen aan de hand van het voortschrijdend gemiddelde over zeven dagen. Die resultaten worden dan weer vergeleken met de cijfers van de week ervoor. Op de grafieken hieronder toont de rode lijn telkens het zevendaagse gemiddelde.

89 besmettingen per dag

Wat het aantal besmettingen betreft noteert Sciensano er momenteel 89 per dag in de laatste week, tegenover 107 in de week ervoor. Dat is een daling van 17 procent. Wel wordt er bij de besmettingen gerekend op een weekperiode waarbij de laatste drie dagen nog niet meetellen omdat die nog niet compleet zijn. Concreet gaan de laatst beschikbare gegevens om de week van 13 tot en met 19 juni. Het laatst beschikbare dagcijfer toont 107 besmettingen op 19 juni.



Er werden in totaal 621 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd in die zeven dagen. Van de 621 nieuwe gevallen waren er 397 (64 procent) gemeld in Vlaanderen, 145 (23 procent) in Wallonië, en 79 (13 procent) in Brussel. Het totale aantal besmettingen is nu opgelopen tot 60.810.



18 ziekenhuisopnames per dag

Het aantal ziekenhuisopnames per dag is gedaald tot gemiddeld 18 in de laatste week, tegenover 20 in de week daarvoor. Dat is een daling van 11 procent. Tussen de periode 16 juni en 22 juni werden 123 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 217 verlieten het ziekenhuis. Voor 22 juni gaat het om 12 opnames.



In de ziekenhuizen lagen er gisteren nog 293 patiënten, tegenover 395 een week eerder, een daling van 26 procent. Ook op intensieve zorgen is er een daling op te merken, van 76 een week geleden tot 42 gisteren. 20 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig.

5 overlijdens per dag

Het aantal overlijdens per dag ligt nu op gemiddeld 5 in de laatste zeven dagen, een halvering tegenover de zevendaagse periode daarvoor. Het laatste dagcijfer ligt op 4 overlijdens op 19 juni. In totaal zijn 9.713 mensen overleden.



Sciensano benadrukt dat de actuele dagcijfers voor nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen nog steeds beschikbaar zullen zijn. Wel worden ze voortaan weergegeven op de dag waarop ze zich voorgedaan hebben en niet langer op de datum waarop ze aan Sciensano gemeld werden. Op de grafieken hierboven worden ze weergegeven in de lichtrode staafbalken, die worden aangevuld zodra ze beschikbaar zijn.

Het aantal nieuwe infecties zal op dagbasis bijgewerkt worden, het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames zal alleen op weekdagen bijgewerkt worden om de ziekenhuizen administratief te ontlasten.