OVERZICHT. Gemiddeld 550 nieuwe besmettingen per dag, maandag 724 nieuwe gevallen op één dag ADN TT

07 augustus 2020

06u47 72 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus in België neemt opnieuw toe. Tussen 28 juli en 3 augustus ging het om gemiddeld 550,3 of afgerond 550 gevallen per dag. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Sciensano. De voorbije week werden gemiddeld 24,4 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis.



Het gemiddelde aantal nieuwe infecties is inmiddels verder gestegen tot 550,3 per dag in de periode van dinsdag 28 juli tot en met maandag 3 augustus. Dat is een stijging van 377 gevallen naar 550 op een week tijd. Het gaat concreet om een stijging met 46 procent op weekbasis, en ook ten opzichte van het weekgemiddelde dat gisteren/donderdag werd gemeld gaat het om een stijging.

Hoogste dagcijfer sinds eind april

Op maandag 3 augustus, het laatste volledige dagcijfer, werden er liefst 724 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Dat is een heel hoog dagcijfer en tevens het hoogste aantal sinds eind april. Op zondag 2 augustus waren er 147 bevestigde besmettingen en op zaterdag 1 augustus nog 293.



Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van ná 3 augustus is dus nog niet definitief. Voor 4 augustus staan nu al wel 555 besmettingen in de tabellen, en voor 5 augustus, afgelopen woensdag, zijn dat er voorlopig 147. Die cijfers zullen nog fors worden bijgesteld de komende dagen.

In totaal zijn nu al zeker 72.016 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 858 meer dan het aantal dat gisteren werd gemeld. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om 858 nieuwe besmettingen die op één dag werden gerapporteerd, maar ook om correcties van eerdere dagen die Sciensano doorvoerde.



De voorbije week werden gemiddeld 24,4 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is evenveel als een week geleden. Gisteren werden 28 nieuwe patiënten opgenomen. Een dag eerder 41. Dat was het hoogste aantal nieuwe opnames sinds mei.



Het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel dan het aantal besmettingen. Dat komt omdat het virus nu vooral jonge mensen treft en die worden minder snel ernstig ziek dan ouderen.

Er liggen momenteel 278 patiënten in de Belgische ziekenhuizen (15 minder dan gisteren), tegenover 263 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg stijgt licht van 42 een week geleden naar 65 gisteren. Een dag eerder waren dat er nog 61.



Het aantal overlijdens blijft opnieuw relatief stabiel op gemiddeld 2,6 sterfgevallen per dag. Dat is een stabilisatie tegenover dezelfde periode een week eerder. Er zijn in totaal 9.861 mensen overleden aan Covid-19. Het laatst bevestigde dagcijfer ligt op 3 overlijdens op 5 augustus.



