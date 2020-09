OVERZICHT. Gemiddeld 547 nieuwe Covid-19-infecties per dag Ook meer ziekenhuisopnames, aantal sterftes daalt licht RL HAA

11 september 2020

06u30

Bron: Belga, Sciensano 8 Tussen 1 en 7 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 547,4. Dat is een stijging met 22 procent tegenover de week voordien, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen, terwijl het aantal sterftes licht daalt.



Voor de zesde dag op rij toont het gemiddelde aantal infecties een stijging. Er zijn in ons land momenteel 60,7 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, dat is een stijging van één procent.

Op maandag 7 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 847 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is geleden van 10 augustus dat dat cijfer zo hoog lag. Er werden toen 873 bijkomende infecties gerapporteerd.

Op zondag 6 september waren er 154 bevestigde besmettingen, op zaterdag 5 september ging het om 319 gevallen. Hier speelt een weekendeffect: mensen wachten vaak tot na het weekend om naar de dokter te gaan. Vandaar de lagere aantallen op zaterdag en zondag.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat gezondheidsinstituut Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 7 september is dus nog niet definitief. Voor dinsdag 8 september staan er nu al 528 besmettingen in de tabellen, voor woensdag 9 september gaat het voorlopig om 88. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.

Het totale aantal gerapporteerde besmettingen sinds het begin van de epidemie bedraagt nu 90.568. Dat zijn 877 gevallen meer dan gisteren werd gemeld.



Van 4 tot en met 10 september werden gemiddeld 22,3 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Een week eerder was dat nog 15,7. Sinds 15 maart werden 19.211 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 249 (+4) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 65 (+6) op intensieve zorg. 28 (-4) van hen worden beademd.



Het gemiddeld aantal overlijdens per dag blijft licht dalen, met 1,1 procent naar 2,6 (van 1 tot en met 7 september). Een week eerder waren er gemiddeld nog 3,7 overlijdens per dag.

In totaal zijn er nu 9.917 overlijdens in ons land geteld van personen die besmet waren met het coronavirus.



