OVERZICHT. Gemiddeld 184 nieuwe besmettingen per dag, opnieuw sterke stijging met 89 procent TTR

22 juli 2020

06u41 0 Het zevendaagse gemiddelde van de besmettingen met het coronavirus is opnieuw fors gestegen. Er worden gemiddeld 184,3 (of afgerond 184) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging met 89 procent tegenover de voorgaande periode van zeven dagen. Het is al de veertiende stijging op rij, zo blijkt uit de nieuwste update in het dashboard van Sciensano.



In de zeven dagen vanaf 12 tot en met 18 juli waren er gemiddeld 184,3 nieuwe besmettingen per dag. Dat is een stijging van 89 procent tegenover de week voordien, toen er gemiddeld 97,6 nieuwe besmettingen per dag waren. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 17,2 gevallen.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 112 besmettingen die werden geregistreerd op zaterdag 18 juli. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen ka n verifiëren. De cijfers van na 18 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog stijgen: voor zondag 19 juli staan al 55 besmettingen in de tabellen, voor maandag 20 juli 100. Ook de cijfers van de dagen vóór 18 juli zijn licht naar boven bijgesteld. Zo waren er op 17 juli 266 nieuwe gevallen (in plaats van 246 gevallen). Een dag eerder ging het om 213 gevallen.

Het totaal aantal besmettingen met Covid-19 in ons land staat nu op 64.258, ofwel 164 meer dan de 64.094 die gisteren werden gemeld. De voorbije dagen lag het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - steeds rond de 1. Dat wil zeggen dat wie het coronavirus oploopt, gemiddeld één andere persoon met het virus besmet. In het rapport van gisteren meldt Sciensano al een reproductiegetal van ruim 1,3. Het gaat daarbij om een schatting met een betrouwbaarheidsinterval tussen 1,08 en 1,6.



Op basis van de laatst bekende cijfers bedraagt het aantal nieuwe hospitalisaties gemiddeld 12 (van 11 tot 17 juli), een stijging van 34 procent. Dat brengt het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus op 18.001.

In totaal liggen nu nog 178 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 147 een week geleden, het aantal patienten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 27 een week geleden naar 35 gisteren.



Bij de overlijdens bedraagt het gemiddelde 2,9 (voor de periode van 12 tot en met 18 juli), een week eerder was dat nog 1,6. Het gaat om een stijging van 82 procent. Dat betekent dat er in de periode van 12 juli tot en met 18 juli bijna 3 mensen per dag zijn bezweken aan Covid-19. Het laatst bevestigde dagcijfer ligt op 2 overlijdens op 18 juli. Het virus eiste in ons land in totaal nu al 9.805 mensenlevens.



