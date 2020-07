OVERZICHT. Gemiddeld 175 nieuwe besmettingen per dag of stijging met 79 procent HAA

21 juli 2020

07u56

Bron: Sciensano 184 Er worden gemiddeld weer 175,1 (of afgerond 175) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging met 79 procent tegenover de voorgaande periode van zeven dagen. Het is al de dertiende stijging op rij, zo blijkt uit de nieuwste update in het dashboard van Sciensano.



De voorbije week (11 juli tot 17 juli) waren er dagelijks gemiddeld 175,1 nieuwe besmettingen. Dat is een stijging met 79 procent tegenover de week voordien, toen er gemiddeld 97,7 nieuwe besmettingen per dag waren.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 259 besmettingen die werden geregistreerd op vrijdag 17 juli. Het is geleden van midden mei dat het aantal nieuwe besmettingen zo hoog lag. De cijfers van de dagen voor 17 juli zijn licht naar boven bijgesteld. Zo waren er op 16 juli 211 nieuwe gevallen (in plaats van 198). Een dag eerder ging het om 245 nieuwe besmettingen, in plaats van 243.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. De cijfers van na 17 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog stijgen.

Het totaal aantal besmettingen met Covid-19 in ons land staat nu op 64.094, ofwel 201 meer dan de 63.893 die gisteren werden gemeld. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 16,6 gevallen.



Op basis van de laatste bekende cijfers stijgt het aantal hospitalisaties van een gemiddelde van 9,3 (van 7 juli tot 13 juli) naar 13,9 voor de periode van 14 tot 20 juli.

In het weekend wordt het aantal Covid-19-overlijdens en ziekenhuisopnames niet bijgewerkt, maar intussen zijn de cijfers wel bekend. Afgelopen zaterdag werden 23 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, zo blijkt uit de data van Sciensano. Een dag later ging het om 15 bijkomende hospitalisaties. Gisteren (op 20 juli) werden 12 patiënten opgenomen. Dat brengt het totale aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus op 17.996. In de ziekenhuizen liggen nu nog 180 patiënten, waarvan 36 op de afdelingen intensieve zorg.



Bij de overlijdens stijgt het gemiddelde naar 2,9. Dat betekent dat er dagelijks bijna 3 mensen sterven aan Covid-19. Het laatste bevestigde dagcijfer ligt op 2 overlijdens op vrijdag 17 juli. Het virus eiste in ons land in totaal nu al 9.805 mensenlevens.



