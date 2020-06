OVERZICHT. Geen enkel overlijden meer in woonzorgcentra, aantal nieuwe besmettingen duikt opnieuw onder de honderd TT

09 juni 2020

11u00 142 Voor het eerst in maanden is er de afgelopen 24 uur geen enkel overlijden door het coronavirus gemeld in de woonzorgcentra in België. Alle 13 gerapporteerde overlijdens vonden plaats in de ziekenhuizen. Ook alle andere cijfers tonen een gunstige trend aan: er werden slechts 16 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, tegenover 23 gisteren, en de bezetting op intensieve zorgen daalt opnieuw. Ook het aantal besmettingen duikt weer onder de honderd en daalt tot 89.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

16 nieuwe opnames is een nieuw laagterecord in de epidemie, waarmee het belangrijke cijfer ineens voor het eerst ook onder de drempel van 20 duikt. Zondag werden er nog 21 opnames gemeld, gisteren 23.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal liggen nu nog 573 patiënten in de ziekenhuizen. De algemene trend blijft dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april. Ook vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er goed nieuws: daar liggen nu nog 115 patiënten, 1 minder dan gisteren. Ook hier is de langetermijntrend dalend met 5 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn). Nog 66 mensen worden beademd, een daling van 4.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden 13 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.619 (zwarte lijn). Alle 13 overlijdens vonden plaats in de ziekenhuizen, er werd dus geen enkele dode meer gerapporteerd in een woonzorgcentrum. 10 mensen stierven in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 1 in Brussel.

Van de in totaal 9.619 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 50 procent in een woonzorgcentrum, 0,5 procent in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6 procent thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26 procent bevestigde gevallen en 74 procent vermoede gevallen.

In totaal werden er nu al 16.324 mensen uit de ziekenhuizen ontslagen, dat is een stijging van 9 in de laatste 24 uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Goed nieuws kwam er ook van het aantal nieuwe besmettingen. Dat daalde verder tot 89, nadat het cijfer de voorbije dagen telkens weer boven de 100 uitkwam. 87 besmettingen vonden in de algemene bevolking plaats, amper 2 in de woonzorgcentra. Er werden wel maar 8.838 tests gemeld.

Van de 89 nieuwe gevallen wonen er 44 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 11 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 59.437.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

gezondheid