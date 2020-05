OVERZICHT. Fors minder patiënten in ziekenhuizen, ook andere trends blijven gunstig evolueren TT

20 mei 2020

11u12 30 Er zijn de afgelopen 24 uur 58 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, wat er weer licht meer zijn dan gisteren (50). Maar door het hoge aantal ontslagen, daalt de totale ziekenhuisbezetting wel weer met meer dan 100 patiënten tot 1.527. Ook op de afdeling intensieve zorg is er opnieuw sprake van een daling: momenteel liggen daar 313 coronapatiënten, dat zijn er 32 minder dan gisteren. Er werden helaas ook opnieuw 42 overlijdens gerapporteerd, waardoor de dodentol tot 9.150 stijgt.



Bij het aantal nieuwe opnames van gisteren speelde nog het weekendeffect mee, waardoor een hoger cijfer vandaag al werd verwacht. Voor de elfde dag op rij blijven we met 58 wel onder de symbolisch belangrijke grens van 100 nieuwe opnames.



Met de 58 nieuwe opnames en 160 ontslagen uit de ziekenhuizen (gisteren waren dat er 30), daalt de bezetting in hospitaalbedden van 1.630 naar 1.527 (oranje lijn op onderstaande grafiek - de cijfers van het aantal opnames en ontslagen mogen niet zomaar van elkaar worden afgetrokken om tot de nieuwe som te komen, aangezien er telkens kleine correcties van de voorgaande dagen kunnen plaatsvinden). Sinds een week zitten we onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.



De daling met 32 patiënten in de voorbije 24 uur op de afdelingen intensieve zorg betekent dat daar nu 313 patiënten liggen, tegenover 345 gisteren. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn). Het aantal patiënten dat beademd moet worden, daalde tot 169.

Er werden ook 42 nieuwe overlijdens geregistreerd, opnieuw iets meer dan gisteren. Toen speelde wel nog het weekendeffect, waarbij de cijfers wat trager doorsijpelen. De trend is volgens viroloog Steven Van Gucht duidelijk en bedraagt momenteel 11 procent minder doden per dag. Het totale aantal overlijdens stijgt tot 9.150 (zwarte lijn).

Met de 160 nieuwe ontslagen uit het ziekenhuis hebben sinds 15 maart 14.847 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



192 nieuwe besmettingen

Er zijn verder 192 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een daling ten opzichte van de 232 nieuwe bevestigde gevallen van gisteren.

Van de nieuwe vastgestelde besmette personen wonen er 117 in Vlaanderen, 57 in Wallonië en 18 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 55.983.

In absolute cijfers blijft de provincie Antwerpen - die ook het bevolkingsrijkst is - het zwaarst getroffen, met 7.620 besmettingen.



Verdeeld over het aantal inwoners is echter Limburg nog altijd de zwaarst getroffen provincie, met nu 684 geregistreerde besmettingen op 100.000 inwoners. Luik telt er 602, West-Vlaanderen 525. Antwerpen (412) en Oost-Vlaanderen (418) tellen er verhoudingsgewijs minder.



Wat weten we over de overlijdens?

Van de 42 nieuwe overlijdens stierven 30 mensen in Vlaanderen, 10 in Wallonië, en 2 in Brussel. Van de in totaal 9.150 sterfgevallen kwamen 4.558 meldingen (50 procent) uit Vlaanderen, 3.184 (35 procent) uit Wallonië, en 1.408 (15 procent) uit Brussel.

Van de 42 nieuwe overlijdens overleden 20 mensen in het ziekenhuis en 20 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 85 procent bevestigd door een coronatest. Twee overlijdens vonden elders plaats, bijvoorbeeld thuis.

In totaal stierven er nu 4.381 mensen in het ziekenhuis, en 4.673 in een woonzorgcentrum. 22 mensen overleden thuis, 41 in een andere instelling of residentie, en van 33 sterfgevallen is de plaats van overlijden bij Sciensano onbekend.

Onderstaande grafiek toont de overlijdens volgens hun werkelijke sterfdatum, en niet volgens de datum van de rapportage. De cijfers van de laatste dagen moeten daarom de komende dagen nog worden bijgewerkt, wanneer ze ook effectief worden gerapporteerd: zo zijn van gisteren voorlopig slechts 6 overlijdens bekend. De dalende trend is sinds de piek van 344 overlijdens op 12 april duidelijk zichtbaar.



